Sådan gør du arbejdspladsen bedre for dine medarbejdere

Der er rigtig mange gode grunde til at investere i en bedre arbejdsplads for sine medarbejdere. Først og fremmest kan det øge medarbejdernes arbejdsglæde og generelle sundhed – og hvis det ikke er nok for dig, kan det faktisk også ses på bundlinjen.

Hvorfor er det vigtigt?

For nogle ledere er det svært at se, hvorfor det er vigtigt at sikre en god arbejdsplads med glade medarbejdere – medarbejderne skal jo bare gøre deres job, så virksomheden kan tjene penge. Men så simpelt er det altså ikke. Flere undersøgelser har nemlig vist, at glade mennesker er mere produktive. De er mere effektive og når mere på den samme tid.

Når medarbejdere er tilfredse, er de mere tilbøjelige til at give den en ekstra skalle, uden at synes at det er belastende. Har medarbejdere ikke basal arbejdsglæde, bliver de hurtigere stressede og kan ikke modtage de informationer, de skal bruge for at arbejde. Man kan altså i rigtig mange tilfælde se resultater på bundlinjen, hvis man investerer tid og eventuelt penge, i at gøre sine medarbejdere tilfredse. Det kan gøres på mange måder – det handler blandt andet både om løn, anerkendelse, feedback, ansvar, frihed og medbestemmelse i forhold til arbejdsopgaver og udvikling.

Jævnlige trivselsundersøgelser

For mange ledere gælder det også, at de går ud fra at alle er tilfredse, hvis ikke der er nogen der åbenlyst beklager sig. Men sådan er virkeligheden ikke nødvendigvis. For mange medarbejdere er det grænseoverskridende at beklage sig til sin chef – især hvis man i forvejen ikke føler sig set og hørt – og derfor ender mange med at gå og holde det inde, eller klage over det til kollegerne, hvilket kan skabe en rigtig usund kultur, hvor medarbejderne holder hinanden fast i ikke at have arbejdsglæde.

Af den grund er det en rigtig god idé at lave jævnlige, anonyme trivselsundersøgelser på arbejdspladsen, så medarbejderne får mulighed for at lufte deres tanker, uden at det ryger direkte tilbage på dem. Vær forberedt på at du som leder måske for kritik, og vær villig til at gøre noget ved det. En anden ting der ofte kommer frem, er at medarbejderne føler de sidder fast, og gerne vil udvikle sig mere. Er det tilfældet på din arbejdsplads, kan du for eksempel tilbyde dem kurser hos IBC. Det vil gavne din virksomhed på sigt.

Kontorets fysiske rammer

Gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø har også stor indflydelse på, om dine medarbejdere er glade, tilfredse og ikke mindst produktive. Derfor kan det betale sig at overveje, hvordan jeres kontor er indrettet og om det måske er på tide at det skal fornyes. Skal kontoret have en ordentlig makeover, kan i finde jeres nye møbler hos office2go.

Noget af det vigtigste for hver enkelt medarbejder er et hævesænkebord. Flere undersøgelser har nemlig vist, at det er vigtigt at kunne variere sin arbejdsposition i løbet af dagen. Tilmed er det sundere at stå op lidt af arbejdsdagen, og koncentrationen på den enkelte arbejdsopgave vil være større. Det samme gælder næsten for kontorstolen, der også skal kunne justeres i højde og rygstøtte.