Sådan genoptræner du din krop efter en fødsel

Er du for nyligt blevet mor til en lille ny, og dermed lige har født, har din krop været i gennem en stor kraftanstrengelse, både i kraft af graviditeten og selve fødslen samt efterfødselsreaktioner. Det kan tage helt op til et år at komme sig kropsligt efter en fødsel, og her kan der være forskellige tiltag, man selv kan stå for, for at komme i form igen.

Vi ser her nærmere på, hvordan du kan genoptræne din krop igen efter fødsel og graviditet. Dette er kun ment som inspiration, idet hver kvindekrop er unik og det fødselsforløb, som du har været i gennem, også har været unikt, så det handler lige så meget om, at du lytter godt til dig selv og dine behov og ser det følgende som ren inspiration.

Træn bækkenbunden

Når du har været gravid og født, kan bækkenbunden være blevet godt belastet undervejs. Der kan derfor være en god ide i at gå i fysioterapi via https://www.fredfys.dk/, hvor du kan gå på hold og træne bækkenbundsmuskulaturen samt mave og lændeområdet. Hos Frederikssund Fysioterapeuter er de også specialuddannede i gynækologi og obstetrik, som også kan være relevant efter fødslen. Ønsker du at gå på et hold, er der hold for diverse behov og udfordringer, som også tager individuelle hensyn til din krop og dine begrænsninger og muligheder, herunder hold for kvinder, knæ, slidgigt, hold i vand osv.

Få akupunktur

Lider du af dårlig blodgennemstrømning, fordi du sidder meget ned og ammer, eller har du brug for smertelindring efter fødslen, kan akupunktur være vejen frem. Her sættes der nåle i de meridianbaner, som løber igennem hele kroppen, og som i følge kinesisk medicin kan være blokerede. Denne blokering kan fjernes via nålene, som fysioterapeuten ved, hvor skal sættes på kroppen for at skabe den ønskede effekt.

Det kan være en meget skånsom metode i forhold til dig og din krop, fordi du blot behøver at ligge helt stille under behandlingen, og dermed ikke behøver at udsætte din krop for en unødigt hård fysisk belastning lige efter fødslen. Akupunktur skal du som regel have flere gange, og aftal gerne et forløb med din fysioterapeut, hvor dine særlige behov bliver behandlet og tilgodeset.

Lav øvelser derhjemme

Når du går i fysioterapi, enten individuelt eller på hold, kan du også med fordel få nogle øvelser med hjem, som du kan lave derhjemme. Det hjælper tit og ofte meget mere, når du laver øvelserne kontinuerligt hver dag, så du løbende styrketræner din krop tilbage i form, og så du ikke mister momentum med det.

Har du en lille ny derhjemme, kan det desuden være bedre at kunne træne i hjemmet, så du ikke skal ud ad døren med baby og gøre det til et større projekt at skulle træne. Du kan endda også træne med baby, og her kan du få gode tips hertil fra din fysioterapeut. På denne måde får I også kvalitetstid sammen, hvor baby føler, at I er sammen, og du føler, at du får trænet uden at have dårlig samvittighed over at være væk fra baby.