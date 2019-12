Sådan får du bedre kompetencer

Kompetenceudvikling kan sætte dig i stand til at øge dine evner inden for dit arbejdsområde i længere periode og forlænge din tid på arbejdsmarkedet. Flere danske virksomheder søger medarbejder med opdateret viden, som kan sørge for at løse deres arbejdsopgaver og give konkurrenterne baghjul. Hvis du I en længere periode har ønsket at forbedre dine kompetencer, men er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an, så læs med her og få inspiration til at komme godt i gang.

Viden udvikler sig i takt med samfundet og teknologi

I dag er viden ikke på samme måde langtidsholdbar som tidligere, hvor en uddannelse var tilstrækkeligt for et helt liv på arbejdsmarkedet. På det grundlag bliver vi nødt til at efteruddanne os løbende gennem diverse kursuser og efteruddannelser. Kompetenceudvikling er effektivt til at sætte dig i stand til, at løse opgaver bedre med den nyeste viden på et arbejdsområde. Uanset om du trænger til en mindre ny værktøjskasse eller har behov for et nyt lag af uddannelse, så kan det gavne din position på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder ønsker kompetente medarbejder, som har den nyeste viden inden for forskellige arbejdsopgaver og kan slå andre konkurrenter af pinden.

Derfor skal du udvikle dine kompetencer

Der kan være mange grunde til at få opdateres sin viden. Nye kompetenceudvikling kan især være tiltrængt, hvis du er arbejdsløs og har været det i en længere periode. For det første kommer du først i køen foran andre konkurrenter til samme job, hvis din viden på det område de søger, er den nyeste. For det andet viser du et højt engagement til din fremtidige arbejdsgiver, at du tør kaste dig ud i nye projekter og ikke er bange for udfordringer. Selv med et job på hånden kan det være fordelagtigt at få udviklet sine kompetencer. Med forbedret kompetencer i rygsækken, kan du være bedre stillet end nogle af dine kollegaer på din nuværende arbejdsplads. Det kan være en fordel, hvis der skulle opstå nedgang eller en organisatorisk forandring, som har betydning for hvem der kan blive i virksomheden fremadrettet.

Sæt en strategisk målsætning

Det kan være svært selv at finde frem til, hvilke arbejdsopgaver eller videns felter, som trænger til fornyelse. Hvis du har brug for at finde frem til, hvilke kompetencer, som du kunne tænke dig at få opdateret, så kan det være du skal søge inspiration. Hos Bedste10 kan du finde en masse artikler og finde frem til, hvilke emner du finder interessant. Du kan bruge den viden i forbindelse med din kompetenceudvikling og spore dig ind på dine interessefelter, som du kan omsætte til den nye læring, du ønsker at tilgå. I forbindelse med at du skal starte med en kompetenceudvikling, så er det vigtigt, at du får lavet en plan, som du foretager alene eller sammen med din leder. Her skal du eller I forholder jer til en strategisk målsætning med nogle konkrete mål for din udvikling. Nogle konkrete mål kan tage udgangspunkt i, at få indsigt i præcis arbejdsopgaver som skal optimeres. Hos DTU kan du få ny viden om business, og bliver opdateret på både et teoretisk, strategisk og praksis niveau. Det kan give dig en forbedret viden omkring hvordan en virksomhed drives på bedste vis og være anvendelige i flere virksomheder. Kom i gang i dag med din kompetenceudvikling og bliv skarpere til et langt liv på arbejdsmarkedet.