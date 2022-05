Sådan bliver du personlig træner

Hvis man finder det spændende, at lave personlige træningsforløb til andre mennesker, så kunne det være, at man skulle overveje en personlige træner uddannelse. Arbejdet med mennesker tiltrækker mange. Som personlig træner kan man hjælpe ens kunder med bl.a. vaneændringer, motivation og at skræddersy et personligt træningsforløb til dem. Læs med her i artiklen for at lære mere om en personlig træner uddannelse.

Hvad laver en personlig træner?

Som personlig træner vil man skulle kunne motivere andre mennesker til at dyrke motion og lægge en plan for deres træning. Oftest så arbejder en personlig træner i et fitnesscenter eller som selvstændig med eget firma. Man ved som personlig træner, hvordan kroppen er bygget op. Derudover kan man selv lide motion og træning. Gennem arbejdet taler man med forskellige kunder om deres mål og ønsker, hvor man så efterfølgende sammensætter et forløb, som er tilpasset den enkelte kunde til at opnå deres mål. Man vejleder dem i, hvordan de skal benytte de forskellige maskiner og vægte i fitnesscenteret. Dog er den vigtigste opgave at tilrettelægge en udfordrende men sjov træning, så kunden ikke mister motivationen. Man arbejder ofte som personlig træner om aftenen og i weekenden.

Hvilke adgangskrav er der?

For at starte på den personlige træner uddannelse, så kræver det ingen forudgående uddannelse eller viden, for at kunne deltage i undervisningen. Dog anbefaler man, at man har en eller anden form for træningserfaring, som man kan trække på. Derudover er der kun et par enkelte adgangskrav til dem, som gerne vil påbegynde uddannelsen. Det første krav er, at man ved uddannelsesstart er fyldt 18 år. Derudover så foregår al undervisningen på dansk, og derfor er det en forudsætning for deltagelsen, at man både taler og kan forstå dansk. Tredje og sidste adgangskrav er, at man skal have en eller anden form for erfaring med computerarbejde. Det er muligt at opnå merit for fitnessinstruktør-delen, hvis man i forvejen har en relevant uddannelse.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen består af ca. 50% praksis og 50% teori. Dette er med til at give den studerende mulighed for straks, at kunne omsætte den nylærte teori til praksis i løbet af en undervisningsdag. I løbet af et undervisningsforløb hos Sport & People skal man påregne mellem tre til seks timer om ugen, hvor man skal have selvstudie, afhængig af ens forudgående viden. Derfor kan den personlige træneruddannelse også kombineres med et fuldtidsarbejde eller et andet studie, hvis man har lyst eller behov for det. Efter at man har afsluttet uddannelsen vil man modtage et europæisk godkendt certifikat.