Sådan bliver du klar til sommer

December er slut og vi har vinket farvel til julebag og flæskesteg. Det er på tide at vende tilbage til en sundere livsstil, så sommerkroppen er klar til 2020. Men hvor er det nu lige man skal sætte ind, og hvordan sikrer man sig at det holder i mere end 2 uger? Læs med her, hvor vi kommer med vores bud på, hvordan du bliver klar til sommer.

Spis rigtigt

Når man gerne vil ændre sin krop til det bedre, er det kosten, og ikke træningen som mange tror, der har den største betydning. Det gælder uanset om du vil have store muskler, tabe nogle kilo eller stramme din krop op. Uanset hvad dit mål er, skal du fokusere på at spise sundt. Det gør du blandt andet ved at få så meget frugt og grønt ind i alle dine måltider. Som tommelfingerregel skal du spise 600 gram frugt og grønt om dagen – gerne med overvægt at grove grøntsager, der indeholder langt mindre sukker end frugt.

Herudover bør du undgå det kridhvide brød og pasta, og i stedet vælge varianten i fuldkorn, der både mætter bedre og længere og holder din energi oppe hele dagen. Drømmer du om at være stor og stærk og have nogle ordentlige muskler, skal du have mere protein, da det bidrager til at opbygge musklerne. Det kan du enten få igennem f.eks. kød eller æg – eller proteinpulver hvis du prøver at skære ned på animalske produkter.

Husk træningen

På trods af at kosten har den største effekt på vores krop, er træningen selvfølgelig også vigtig. Det er her du toner kroppen og får musklerne frem, hvilket er prikken over i’et, når du skal vise din krop frem til sommer. Er du slet ikke vant til at træne, er det en god idé at starte langsomt ud. Det er f.eks. ikke realistisk at kunne træne hver dag – start i stedet med 2 gange om ugen, og juster op når det passer dig. Slår du et større brød op end du kan bage, vil du ende med at fejle og få dårlig samvittighed – og det hjælper ikke på motivationen.

Herudover gælder det om at finde en træningsform der passer til dig og dine behov. Jo mere du nyder at træne, jo nemmere vil det være at få det gjort. Du kan enten vælge at træne alene eller på hold i fitnesscenter, gå til yoga eller dans, spille tennis eller badminton med dine venner eller noget helt andet.

Hvor går turen hen?

Nu når planen er lagt, og du er klar til at vise kroppen frem, mangler du kun at tage stilling til én ting. Hvor skal dig og din krop vises frem i sommerferien? Der er uendelig mange muligheder. Er 2020 måske året hvor du skal rejse til Bali og opleve bounty-strande og yoga retreats? Eller går overvejelserne mere på en tur i sommerhus ved de danske strande?

Uanset hvad, skal din krop nok være klar til at blive vist frem – og ikke mindst til at være aktiv. En fordel ved at træne og spise sundt er nemlig, at man også får mere energi og overskud i hverdagen. Så nu er der ingen dårlige undskyldninger, for ikke at have en aktiv sommer.