Sådan arrangerer du den bedste firmarejse

En god firmarejse kan skabe nyt perspektiv, ny energi, styrke fællesskabet og skabe nye, spændende kunderelationer. Rejsen skal gerne ligge i forlængelse af virksomhedens DNA, og som kan skabe merværdi for virksomheden og for medarbejderne.

Fordele ved en firmarejse

En firmarejse har mange fordele, blandt andet at det styrker medarbejdernes fællesskab og sammenhold. Når man kommer væk fra kontorets vægge og er på ukendt grund, vil man opleve nye sider af sine kollegaer og man oplever pludselig sine kollagers private side end når man er på arbejde.

Desuden kan dine medarbejderes stressniveau falde, ved at få nogle dages fri uden at skulle tænke på sine arbejdsopgaver, og dermed få ladet deres batterier op. Derfor er det også godt at fokusere på at snakke om andet end arbejde når I er afsted på firmarejse. Det vil give dine ansatte ny energi og motivation som smitter af på produktiviteten og resultaterne i deres arbejde.

Det er en god måde at belønne dine ansatte for deres gode indsats og efter en hård periode. De vil også føle sig mere værdsatte og det skaber en større medarbejdertilfredshed.

Planlæg spændende aktiviteter

Undersøg og planlæg en masse spændende aktiviteter, som du ved dine ansatte vil kunne lide. Noget der kræver teamwork og som de vil se som en uforglemmelig oplevelse. Få hjælp fra et rejsebureau med aktiviteter i det pågældende land, og hvad der er værd at se og opleve.

Nogle ideer kunne være at lave en mountainbike-tur ud i naturen, kajaktur på smukke søer, rafting i flotte floder, klatring i bjerge, og så videre. Hvis du ved at dine medarbejdere elsker god mad og vin, ville det være oplagt at tage en rejse til for eksempel Frankrig, hvor I kan tage på gode gourmet restauranter og på vinsmagningstur på en vingård. Det er en god måde at dele sine interesser på og styrke fællesskabet.

Involvér gerne dine ansatte i planlægningen af rejsen. Det kan være de har nogle gode ideer til aktiviteter og destinationer, eller forslag til gode hoteller I kan bo på.

Find også ud af hvor længe dine ansatte kan være afsted, i forhold til familie. Målet er at få alle med på rejsen, så lav eventuelt en afstemning om hvornår de forskellige kan.

Vær godt forberedt

Logistikken og forberedelsen skal helst være på plads lang tid i forvejen. Det kan også være en dyr fornøjelse for virksomheden, så sørg gerne for at bestille flybilletter så snart I har dato og antal på plads. På Rejsepriser.dk kan du sammenligne billetpriser og finde de billigste flybilletter til din destination. Der er meget forskel på prisen på din flybillet i forhold til hvilken ugedag du rejser på. Efterspørgslen er størst i weekenderne, så undgå at vælge afrejse fredag, lørdag og søndag. Hvis du vælger afrejsedag på tirsdage, onsdage eller torsdage, kan du typisk finde de billigste billetter.

Afhængigt af hvor I skal rejse hen, bliver det typisk anbefalet at man bliver vaccineret. Det vil være en god idé at sørge for at alle dine ansatte får den anbefalede vaccine inden afrejse. I Vesteuropa, USA og Canada er det normalt ikke nødvendigt at man bliver vaccineret, dog er det en god idé at have en gældende difteri- og stivkrampevaccine. Der kræves en vaccination mod hepatitis A og hepatitis B i nogle bestemte lande i Syd- og Østeuropa.

Generelt er vacciner som difteri og stivkrampe samt hepatitis A, de mest almindelige når man rejser til Asien eller Sydamerika.

Du kan søge på det specifikke land I skal rejse til på Blivvaccineret.dk og se hvilke vaccinationer der er anbefalet i forhold til hvor lang tid I skal være afsted.