Pas på dit NemID – svindlerne kan udnytte det

NemID er blevet en helt central del af det digitale liv i kongeriget og har vist sig at være en særdeles god sikkerhedsinstans med hensyn til ondsindede hackere på udkig efter at få adgang til dine sårbare personlige oplysninger – f.eks. når du bruger det til din netbank eller det offentlige system.

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig mod svindel, når du bruger dit NemID.

Dit NemID er privat

Nøglen til større sikkerhed med dit NemID er naturligvis, at du altid sørger for, at kun du har adgang til det. Og dette gælder både fysisk og ikke mindst på nettet med din smartphone eller laptop.

Så inden du f.eks. underskriver et lån med NemID, så skal du være sikker på, at der ikke er uvedkommende, der kigger med. For at sikre dig så godt som muligt imod dette, så bør du aldrig:

Uploade eller tage et foto af dit nøglekort. Selv hvis det drejer sig om en e-mail til en af dine venner eller familiemedlemmer.

Have dit nøglekort opbevaret på din smartphone. Især Android telefoner har været særbare overfor hackere, der forholdsvist nemt kan få adgang til din mobiltelefon.

Aldrig uploade dit nøglekort til en ukendt app eller hjemmeside – selv hvis du bliver opfordret til dette af hackeren. Det er nemlig slet ikke uhørt, at kriminelle personer udgiver sig for at være din bank, så du helt automatisk vil have paraderne nede og dermed vil være langt mere villig til at udlevere dit NemID. Husk derfor altid på, at intet pengeinstitut eller offentlig instans aldrig nogensinde vil bede dig om dit nøglekort.

Spær dit NemID, hvis du mistænker noget

Hvis du alligevel på et eller andet tidspunkt skulle mistænke, at nogen har fået adgang til dit NemID, så er det absolut nødvendigt, at du får det spærret så hurtigt som overhovedet muligt. Du er jo trods alt kun et menneske, og måske er du kommet til at uploade dit nøglekort til et muligt svindelforetagende. I dette tilfælde er det naturligvis bedre at være på den sikre side.

Download nøgleappen på mobilen

En af de få sikre måder at bruge dit NemID på din mobiltelefon er ved at downloade NemID’s gratis nøgleapp til både Android og iOS. Fordelen ved at benytte sig af denne handy app er naturligvis, at du nu ikke længere behøver skulle bruge dit fysiske nøglekort for f.eks. at ansøge om et lån med NemID. Du vil nemlig modtage digitale nøglenumre, hver eneste gang du logger ind på appen.

Når dette så er sagt, så skal du dog ikke smide dit fysiske nøglekort ud. Du kunne jo tabe din mobiltelefon eller appen kunne f.eks. være nede i en kortere periode.

Sørg for at have en skudsikker adgangskode til dit NemID

Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt, at du vælger en rigtig stærk adgangskode til dit NemID. For jo stærkere en adgangskode du har, jo vanskeligere vil det jo være for cyberkriminelle at få adgang til dine oplysninger.