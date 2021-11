Nyhed fra Aiphone: Det mest innovative indenfor porttelefonanlæg

Mange forbinder porttelefoner med de traditionelle lydanlæg, hvor man kan ringe på og blive lukket ind, og som fungerer via kabler, der er trukket op gennem opgangen. Sådan er det ikke mere, for der er sket meget innovation inden for porttelefoner, og udviklingen er stadig i gang. Aiphone er et af de firmaer, som driver udviklingen frem med deres pålidelige systemer af høj kvalitet. Deres systemer skaber meget høj sikkerhed og er for alle, der ønsker funktionalitet og teknologiske muligheder. Her kan du læse mere om det nyeste fra Aiphone inden for porttelefonanslæg, og hvordan du køber anlægget, hvad enten det er til privat brug, til en virksomhed eller en boligforening.

Her køber du Aiphone

En dansk forhandler af det japanske mærke Aiphone er kajlarsen.dk, som er eksperter inden for sikkerheds- og kommunikationsløsninger. Ønsker du hjælp, hvad enten du har brug for dørtelefon, porttelefonanlæg eller samtaleanlæg, kan Kaj Larsen tilbyde professionel vejledning og sparring samt et stort sortiment, så du får den rette løsning til din situation. De følger med udviklingen, så de har helt styr på det nyeste på markedet, og derfor forhandler de selvfølgelig også den nyeste teknologi fra Aiphone.

Kæmpe teknologispring

Det nyeste IXG porttelefonanlæg fra Aiphone er en nyhed, som mange har ventet på, fordi det øger niveauet inden for sikkerhed, effektivitet og funktionalitet, når det kommer til porttelefonanlæg. Der er ingen knapper på anlæggene, hverken ved indgangen eller ved svarstationerne, fordi alt foregår på en 7” TFT LCD touch skærm. Systemet er en samlet løsning, hvor du får både samtaleanlæg, et telefonsystem via en brugervenlig app samt videoovervågning. Det betyder, at når det ringer på døren, kan du se hvem der ringer på, kommunikere med dem og lukke dem ind via din app.

Brugervenligt for alle

Ikke bare er det nyeste IXG system teknologisk innovativt, det har også funktioner, som gør det brugervenligt for alle. For eksempel har alle svarstationer en teleslynge for svagthørende, og dørstationen er handicapvenlig med piktogramvisning og televejledning ved opkald. Derudover er det let via videoovervågningen med HD-kameraet at zoome ind eller tilte kameraet, så det bliver nemmere at se, hvem der ringer på. Der kan registreres op til 8 beboere i hver bolig. Ønsker du at være på forkant med den teknologiske udvikling, så kontakt Kaj Larsen, som forhandler det nyeste IXG system fra Aiphone, og som kan hjælpe dig med at få bedste løsning.