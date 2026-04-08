Jeg husker første gang jeg hørte om Klassefesten. En dansk komedie om et klassereunion – lød som noget man ser en lørdag aften med et glas rødvin og ikke tænker mere over. Men så satte jeg mig ned med den, og noget skete. Noget jeg ikke havde regnet med. Der var en varme i den. En genkendelse. En slags “det er jo mig, det der”-følelse, som gode danske film kan, når de er allerbedst.

Klassefesten er en dansk komedie fra 2011, og den er efterhånden vokset til en hel filmrække. Den er instrueret af Niels Nørløv Hansen, og manuskriptet bærer præg af at være skrevet af mennesker, der faktisk kender til de der akavede øjeblikke, man helst vil glemme – men som alligevel kommer op til overfladen, når man møder folk fra fortiden. Det er en film værd at opleve – ikke fordi alt er perfekt, men fordi noget føltes ægte.

Hvordan føltes Klassefesten?

Der er noget ved den her film, som rammer mig der, hvor jeg er lidt sårbar. Vi kender alle til det: Tanken om at møde gamle klassekammerater igen. Hvem er blevet hvem? Hvem har fået det bedste liv? Og hvem gemmer på noget, der aldrig rigtig kom frem?

Klassefesten leger med de følelser på en måde, der er sjov uden at blive overfladisk. Den er ikke en stor tung drama-maskine. Den er let på foden. Men den snubler ind i noget rigtigt undervejs – og dér mærkede jeg den. Det er en dansk komedie, der forstår, at humor og melankoli ofte bor i det samme rum.

Produktionsåret 2011 føles ikke som en begrænsning. Filmen har en tidløshed over sig, fordi den handler om ting, der ikke ændrer sig: skam, nostalgi, kærlighed man aldrig fik sagt ordentlig ud, og venskaber der overlevede – eller ikke.

Relationer og kemi

Det er her, de medvirkende i Klassefesten virkelig bærer filmen. Castets kemi er den hemmelige ingrediens.

Anders Matthesen er i sin rolle, som han altid er: lidt for meget og alligevel præcis nok. Han fylder rummet, men på en måde der ikke overdøver de andre. Nicolaj Kopernikus bringer en nuance, som overrasker – han er ikke bare den sjove sidekick, han er faktisk den karakter, jeg sad og fulgte mest. Troels Lyby er troværdig på den rolige måde, han altid er. Og Mia Lyhne – hun rammer det der sted, hvor man griner og ved præcis hvad hun mener, fordi man selv har følt det.

Lars Hjortshøj bidrager med den energi, der sørger for, at filmen aldrig falder helt til ro – og det fungerer. Det er de medvirkende skuespillere i Klassefesten, der gør, at cast og karakterer ikke bare er navne på en rolliste. De er mennesker. Kemien sidder der.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et par øjeblikke i Klassefesten, som jeg ikke vil give væk – men som sad fast.

Det er ikke de store scener. Det er de små. Et blik der varer lidt for længe. En sætning der siges på en måde, der betyder noget andet end ordene. En latter der stopper lidt for abrupt.

Det er de øjeblikke, der gør, at en film ikke bare er underholdning, men noget man bærer lidt med sig. Og den her film har dem. Ikke hele vejen – men nok til, at jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Nordisk Film stod bag produktionen, og det mærkes. Der er en kvalitet i det hele, en dansk filmfornemmelse, der gør, at man aldrig tvivler på universet. Biografpremieren i 2011 markerede starten på noget, der voksede til en hel serie af film – og det siger noget om, at folk genkender noget i den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om alt er perfekt – det ville ikke være ærligt.

Der er steder, hvor Klassefesten vælger det nemme over det nødvendige. Et par karakterer fra rollisten forbliver lidt i overfladen – jeg ville ønske, vi kom tættere på dem. Man fornemmer, at der er mere under, men filmen vælger at grine i stedet for at grave.

Og det er okay. Det er en komedie. Men der er øjeblikke, hvor man fornemmer, at filmen kunne have valgt at blive lidt mere. Lidt dybere. Lidt mere villig til at sidde med ubehaget.

Det er en mild kritik – for det er stadig en god oplevelse. Men det er der. En lille tom lomme, man mærker nu og da.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg lo mere end jeg havde ventet – og følte mere end jeg var forberedt på. Klassefesten er ikke den film, der ændrer alt. Men den er ægte nok til, at jeg tænkte på den dagen efter. De medvirkende i Klassefesten bærer den med varme og troværdighed, og det mærkes hele vejen igennem. Den blev hos mig – ikke som en stor storm, men som en blid efterklang.

Medvirkende i Klassefesten Skuespiller Rolle Note Anders Matthesen Casper Fylder rummet – føles ægte og energisk Nicolaj Kopernikus Bjarne Overraskende nuanceret, følger man tæt Troels Lyby Med i klassefesten Rolig troværdighed, holder det jordnært Mia Lyhne Med i klassefesten Genkendelig og varm – man ved hvad hun mener Lars Hjortshøj Med i klassefesten Bringer energi og tempo – fungerer godt

Hvorfor Klassefesten stadig føles relevant i dag

Temaerne i Klassefesten er ikke bundet til 2011. De er tidløse.

Vi lever i en tid, hvor sociale medier har gjort det muligt at sammenligne sig med alle fra fortiden hele tiden. Klassereunioner er blevet til noget man lever parallelt med på Instagram – og alligevel er der noget anderledes ved det fysiske møde. Noget man ikke kan filtrere eller redigere.

Klassefesten taler ind i den angst og den nysgerrighed på samme tid. Den minder os om, at vi alle har et “dengang” – og at det “dengang” stadig sidder i kroppen, selv om vi gerne ville have glemt det.

Dansk komedie på sit bedste formår at sige noget sandt igennem det sjove. Og det gør Klassefesten. Den er en dansk film, der forstår, at humor er en måde at overleve på – og at man godt kan grine og føle på samme tid.

Det er derfor folk stadig streamer den. Det er derfor, den kan ses på Netflix, Viaplay og Nordisk Film+. Det er derfor, den fik ikke bare én, men flere efterfølgere. Noget ramte. Noget var rigtigt.

Afslutning

Jeg tror, der er et klasselokale i alle os. Et sted, vi kommer fra, og som vi aldrig helt er kommet væk fra. Klassefesten åbner den dør – ikke med en stor dramatisk gestus, men stille og roligt, med et smil og en let berøring af noget ømmer.

Jeg mærkede den. Ikke som et slag mod brystet, men som en blid hånd på skulderen. Den slags film er der brug for. Den slags medvirkende i Klassefesten er der brug for – mennesker der spiller mennesker, og som gør det med varme.

Klassefesten er ikke perfekt. Men den er ægte nok. Og det er tit nok.