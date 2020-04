Markedsføring af medicinsk cannabis – helt enkelt er det ikke

Lægemiddelstyrelsen fastslår, at Medicinsk udstyr kun må markedsføres, forhandles, distribueres eller ibrugtages, når det overholder de krav, som er fastsat i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr. Det er fabrikanten, der har ansvaret for produktets sikkerhed, når det bliver markedsført. Det er ikke nemt at markedsføre et nyt medicinsk middel, som medicinsk cannabis. Så hvordan formidler man sig bedst muligt til forbrugerne, omkring det omdiskuterede lægemiddel.

Hvad er CBD-olie?

CBD eller cannabidiol er ekstraheret fra hamp eller marihuana-planter. Det er en af de vigtigste cannabinoider, der findes i cannabisplanten. Det er ikke som THC, der forårsager de psykoaktive virkninger. Da CBD ikke får dig til at blive høj, kan produkter, der indeholder netop denne cannabinoid, opfylde det legitime forbud mod cannabis. Når vi taler om det, så er THC den cannabinoid, der får dig til at blive høj – hvilket er ulovligt. Når du får foretaget en medicinsk test, så skelnes der mellem THC i din krop og ikke “cannabis”.

De cannabisolier, der sælges på nettet, kan have mange forskellige styrker og indeholder som regel både THC og CBD. De sælges både som værende fødevarer, lægemidler og kosmetik. Der gælder forskellig lovgivning inden for de tre områder. Hvis der er tale om CBD olie til medicinsk brug er svaret nej. Cannabisolie til medicinsk brug må kun sælges på apoteket og kun til patienter med en recept fra en læge. For oplysninger om reglerne for cannabisolier f.eks. som kosttilskud eller som kosmetik henviser vi til hhv. Fødevarestyrelsen eller Miljøstyrelsen.

Lov om markedsføring af CBD

Det kan være udfordrende at kommunikere sine CBDprodukter ud og hermed også være svært for kunder, at få et overblik over de forskellige danske udbydere. Simon From skriver om verdens forandring i takt med digitaliseringen, og det er tydeligt, at det at vi er mere oplyste både skaber muligheder og barriere.

Det er forbudt at reklamere for cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. Dette sætter nogle bariere op for online markedsføring af produkter i Danmark, hvilket kan være en stor udfordring, da online markedsføring er super aktuelt.

Det følger af § 57 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, at der ikke må reklameres for:

cannabismellemprodukter, der er optaget på den offentliggjorte liste over cannabismellemprodukter, jf. § 7, stk. 4, og

cannabisudgangsprodukter, der er optaget på den offentliggjorte liste over cannabisudgangsprodukter, jf. § 7, stk. 4.

Ved reklame for cannabisslutprodukter forstås enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på (har til formål) at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af cannabisslutprodukter. Et cannabisslutprodukt kan fremstilles på et apotek eller et sygehusapotek ud fra et cannabismellemprodukt efter en læges ordination til en konkret patient.

Lægefaglig kommunikation

Ved reklame for cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, der er optaget på listen over cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, forstås enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, der tager sigte på (har til formål) at fremme udlevering og salg af cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter beregnet til anvendelse i cannabisslutprodukterne.

Forbuddet omfatter alle former for reklame for cannabisslutprodukter, cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Det er vigtigt at have en lægefaglig kommunikation med sin kunder og forbrugerne. Det er vigtigt at man føler sig i trykke hænder, da der er tale om medicin. Den meget omdiskuterede medicin kan give sine udfordringer, hvis man gerne vil på listen over lovlige udbydere af medicinsk cannabis i Danmark.