Manuelle vs. Elektriske løbehjul – hvad er bedst?

Vil du gerne have et løbehjul, er det vigtigste spørgsmål, om det skal være et manuelt eller et elektrisk løbehjul. Læs mere om herunder, hvordan du vælger det rette.

Plager ungerne om at få et løbehjul? Eller overvejer du selv at få et, så du nemmere kan komme rundt? Så har du sikkert overvejet, om det vil være bedst for dig, om du vælger et manuelt eller et elektrisk løbehjul.

Der er ikke noget entydigt svar på det spørgsmål, for det kommer jo helt an på, hvor du skal bruge løbehjulet henne, og hvor langt du skal.

Løbehjul giver motion

Vælger du et almindeligt løbehjul til dig selv eller børnene, vil den klart største fordel for dig være, at du får masser af motion. Når du skal bevæge dig fremad ved egen kraft, får du naturligt bygget motion ind i din hverdag.

I en tid, hvor både børn og voksne sidder stille en stor del af dagen, er det en rigtig god ide, at du sørger for, at både du selv og børnene får så meget motion som muligt. Det kan du blandt andet med et løbehjul. Se eksempler på normale løbehjul her.

Elektrisk løbehjul er smart over længere distancer

Skal du over længere afstande, kan det være rart for dig, at du i stedet kan bruge et elektrisk løbehjul. På den måde kommer du ikke til at bruge alle dine kræfter og være helt svedig, når du når frem. Løbehjulet kører dig nemt og hurtigt af sted.

Du kan både bruge de elektriske løbehjul i byerne og på landet. Du må gerne køre på cykelstierne med dem, hvilket sikrer, at du kan komme sikkert frem uden at være i kontakt med bilerne. Se elektriske løbehjul her.

Det skal du være opmærksom på, når du køber løbehjul

Når du køber et løbehjul, lige meget om det er manuelt eller elektrisk, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvor meget det kan klappes sammen. Skal du have løbehjulet med offentlig transport, er det virkelig rart for dig, at du kan klappe det så meget sammen som muligt.

Det samme er tilfældet, hvis du bor småt, eller du gerne vil have løbehjulet med ind i dit hjem eller på dit arbejde. Der er det også vigtigt, at det kan klappes så meget sammen som muligt, så det ikke fylder så meget.

Hvilken type løbehjul der er den rette for dig, kommer altså helt an på, hvordan du gerne vil bruge løbehjulet.