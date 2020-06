LinkedIn er fremragende til annoncering for B2B-virksomheder

Annoncering på hhv. Facebook, Instagram og Snapchat er især tiltalende for B2C-virksomheder. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre for B2B-virksomheder at annoncere på disse platforme, men det er sjældent lige så effektivt. Heldigvis er der andre platforme at søge i retning af, og her menes der selvfølgelig LinkedIn.

Har du i sinde at annoncere for en B2B-virksomhed, er der ikke meget, der kan konkurrere med LinkedIn. Ikke desto mindre, er det dog vigtigt, at annonceringen håndteres af en erfaren specialist. Det er nemlig ikke blot at oprette en række annoncer og fastsætte et budget. Gør du dette, får du næppe succes med annoncerne.

Vigtigt at udlicitere til et bureau med speciale i LinkedIn-annoncering

Der er en del fællestræk mellem at annoncere på fx Facebook og LinkedIn. Der er dog også et hav af forskelle. Derfor er det vigtigt, at du ikke blot får en Facebook-specialist til at tage sig af din annoncering på LinkedIn. I stedet skal du have fokus på at finde et bureau eller en freelance, der har speciale i LinkedIn annoncering.

Heldigvis har du rig mulighed for at finde en specialist, der kan hjælpe dig. Derfor er der ikke nogen grund til at lade være. Det værste du kan gøre, er at bilde dig selv ind, at det er nemt at have med at gøre, og dernæst blot kaste dig ud i det. Det kan ende med at koste dig rigtig mange penge – og det er bestemt ikke det værd.

Derfor kan du også finde en dygtig specialist, der kan hjælpe dig med at annoncere på LinkedIn. Dette gør sig gældende, uanset hvilken type forretning du driver. Det er nemlig kun ganske få forretninger, der ikke egner sig til annoncering på LinkedIn. Derfor er der også en god chance for, at det er noget du kan få succes med.

Er det pengene værd at annoncere på LinkedIn?

Som det også gør sig gældende med enhver anden form for markedsføring, handler det om at tjene penge, når du annoncerer på LinkedIn. Hvis du ikke tjener penge, er det ikke pengene værd. Det er dog relativt let at spore, om hhv. trafik og salg stammer fra LinkedIn – og dermed også om det er de brugte penge værd.

For langt de fleste forretninger vil det give afkast at annoncere på LinkedIn. Det forudsætter dog, at de er sat op på korrekt vis, så det er effektive annoncer, der er målrette de rette virksomheder og personer. Hvis dette er aktuelt, er der en meget lille risiko for, at du ikke vil ende med at tjene penge på dine annoncer.

Kan jeg tjene penge, hvis jeg laver dem selv?

Det er selvfølgelig svært at svare på, men der er dog ikke just en stor sandsynlighed for det. Det er nærmest en hel videnskab i sig selv at annoncere på et medie som LinkedIn. Er det ikke noget du har erfaring med, er giver du i hvert fald ikke dig selv de bedste forudsætninger. Derfor er det bedst at udlicitere det.