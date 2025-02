Casinoerne bugner af fantastiske slot maskiner, i alle farver og afskygninger – og med unikke funktioner og klassiske temaer. Her er alt hvad enhver spiller kunne begære, både i form af den underliggende teknologi – men også i forhold til hvor meget action der skal være. Med året der går på held, kan det være nyttigt at tage et tilbageblik, hvor vi ser på hvordan vi endte med at stå med disse fantastiske spil, som pryder casinoer som Xon Bet og mange andre i dag.

Når vi ser på udviklingen, kan den ganske kort og kontant opridses som følger:

De første fysiske, mekaniske slots bliver opfundet i 1891 I 1980’erne bliver slots elektriske og digitaliserede, og RNG’en var født Slots kunne kobles sammen i klynger, hvilket banede vej for progressive jackpots I slutningen af 80’erne blev video slots lanceret, og de blev hurtigt populære I 1990’ernes IT bølge blev de første online slots produceret I 2000’erne går digitaliseringen mobilt, og de første mobiloptimerede slots bliver lanceret

Men der er selvfølgelig meget mere i historien end bare disse nedslag – og her kan du heldigvis blive klogere på alt hvad du har brug for at vide om disse fantastiske spil.

Den Spæde Start — Mekaniske Slots

De første slots var fuldt ud mekaniske. Disse fokuserede primært på pokerhænder, men ulig nutidens maskiner, kunne man på størstedelen af maskinerne ikke vinde penge på dem. Dette skyldtes at lovgivningen endnu ikke var på plads, og derfor kunne man ikke på lovlig vis gamble på disse maskiner.

I stedet kunne man så vinde cocktails, snacks, måltider eller lignende – og fun fact; det er grunden til, at der stadig den dag i dag, er slots med “BAR”, frugt og kortspils ikoner, som en lille reminder om slot spillenes over 100 år gamle historie.

Sammensmeltning af Elektronik og Mekanik

De mekaniske slots havde muligvis sin charme, men som alt andet teknologi, bliver den hurtigt videreudviklet. Spillene bliver hurtigt mere prangende, med lys og lyd der bygges ind i maskinen – og elektronikken betød også, at man kunne få en computer til at styre slagets gang, i stedet for at det skulle være tandhjul. Dette gjorde det muligt både at producere og vedligeholde maskinerne for langt færre penge.

Det var også her omkring spillene begyndte at kunne udbetale penge af sig selv, hvilket betød at der ikke længere skulle være personale til at udlevere gevinsterne. For dem der ejede steder hvor disse maskiner stod, betød dette at det nu var en fuldautomatisk pengemaskine.

Video Slots Kommer på Banen

Med Video Slots kommer vi til et nyt niveau af slots – og hvad de er i stand til. Digitaliseringen tager fart, og der installeres nu et decideret mini-TV i maskinen, med en kraftig (i hvert fald ud fra 70’ernes og 80’ernes standarder) computer, der gjorde det muligt at skabe mere indlevende og underholdende spil.

Den første video slot maskine så dagens lys i – ikke overraskende – Las Vegas i 1976, og blev derefter lynhurtigt populær og spredt ud til hele verden.

Progressive Jackpots

I takt med at spillene blev mere digitale, blev det også muligt at koble dem sammen i klynger. På denne måde kunne der skabes progressive jackpots, hvor flere spil betaler ind til samme jackpot. Dette blev især et kæmpe hit i byer som Las Vegas, hvor der var tusindvis af slotmaskiner.

Her kunne casinoerne nu samle dusinvis af slots samme sted, og få dem til at indbetale til den samme progressive jackpot – til stor fornøjelse hos både casinoet og gæsterne.

Online Slots

Under IT bølgen, var der nærmest ingen grænse for hvad der kunne lægges på nettet – ikke helt ulig hvordan vi stadig lever i dag. Microgaming – som stadig er én af de mest populære udbydere i dag – var en pioner inden for dette felt, og stod blandt andet bag udviklingen af de første online slots.

De var selvfølgelig relativt simple, og fulgte det klassiske motiv med 3 spilhjul, 20 paylines, og de klassiske ikoner som vi var inde på før. Men i takt med at alt nu var digitalt, betød det også, at der i princippet ikke var nogen grænser for, hvilke effekter man kunne lægge på maskinerne. Dette resulterede i en stigende interesse, og langt mere indlevende spil.

Mobile Slots

Langsomt men sikkert rykkede vores digitale liv over på vores smartphones, og det betød selvfølgelig at spillene skulle flytte med. Flere af spillene var baseret på teknologier som flash og javascript, som ikke var specielt mobiloptimerede. I takt med at HTML5 kom på banen, blev disse barrierer dog fjernet, og i dag kan stort set alle slots spilles uanset hvilken enhed du sidder på.

Slots har en lang og unik historie, og selvom der naturligvis er langt fra de mekaniske spil i 1900-tallet, til de farvestrålende, historierige spil vi har i dag, er der dog tydelige hints til fortiden i mange spil.