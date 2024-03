Læs den nye, store guide til Casino Resorts!

Er Casino Resorts Stadig Populære?

Når det kommer til casino spil, så er vi selvfølgelig mange der nyder at spille på spilleautomater online. Dog er der også adskillige fysiske casino resorts, hvor du kan spille på casino spilleautomater på fysiske casinoer, frem for online spillemaskiner. Men udover de fysiske casinoer, er der også deciderede resorts, hvor man kan boltre sig på alle de spillemaskiner casino resortet tilbyder, og samtidig få en kæmpe oplevelse ud af det.

Hvad er Casino Resorts?

Casino resorts adskiller sig fra de traditionelle fysiske casinoer, idet resorts typisk har fokus på at levere en sublim oplevelse hele vejen igennem. Ofte ligger de fysiske casinoer i forlængelse af et hotel, så der er såmænd ikke noget nyt i at man kan overnatte på casinoet – og der er da heller ikke noget nyt i at hotellerne leverer en ganske høj standard.

Der hvor et resort adskiller sig er, at de ofte er placeret i mere specielle omgivelser. Det kan være naturskønne områder, strandnære områder og lignende. De er typisk også væsentligt større end traditionelle hoteller, idet de ofte tilbyder flere forskellige ting, herunder ofte wellness områder, fitnesscentre og flere forskellige restauranter og barer.

Resorts tilbyder typisk også en lang række forskellige aktiviteter, herunder f.eks. vandreture, guidede busture, bådture og lignende. Og når man taler om casino resorts, så er det selvfølgelig resorts der tilbyder et casino.

Hvor finder man de bedste casino resorts?

Casinoer kan man finde mange steder, men når det kommer til deciderede casino resorts, så bliver feltet hurtigt relativt indsnævret. Her kan du se nogle af de 5 bedste destinationer du kan tage til, som en vaskeægte casino elsker.

Las Vegas

Las Vegas er uden tvivl hovedstaden over casino resorts. Her finder du et hav af forskellige casinoer, og uden tvivl en uforglemmelig oplevelse. Nogle af de mest populære resorts her er MGM Grand Casino, Aria Resort, Caesar’s palace og et hav af andre kendte casinoer.

Monaco

Monaco er verdensberømt for rigdom og berømmelse, og lægger jord til nok ét af verdens mest eksklusive og luksuriøse casinoer – monte-carlo casino. Det er ikke for sjov at selveste James Bond også holder af dette casino.

Ibiza

Ibiza er et hotspot for kendisser, fester og klubber – og selvfølgelig er der også rig mulighed for at besøge områdets fantastiske casinoer. Her kan du kombinere strand, fest, smukke omgivelser og casinospil af højeste kaliber.

Singapore

Marina Bay Sands er ét af verdens mest imponerende byggerier, og har været med i mange arkitekturdokumentarer. Det er et must-see når der kommer til byens vartegn, og også ét af de mest eksklusive casino resorts du kan komme i nærheden af.

Bahamas

Hvis du gerne vil kombinere et sandt paradis med casino spil, så bliver det næppe bedre end The Cove Atlantis på Bahamas. Her er du placeret lige på stranden, og kan nyde de bedste casino spil mens du nyder den smukke udgift.

Hvad bør man undersøge når man skal på casino resort?

Generelt set er alle casino resorts af så høj kvalitet, at du ikke behøver bekymre dig om hvorvidt du kan finde nogle spil der passer dig. Du vil med garanti også have adgang til alle de wellness behandlinger du kunne drømme om.

Det du i stedet bør være opmærksom på, er hvad det kommer til at koste dig. Det ligger selvfølgelig lidt i kortene, at et casino resort ikke er billigt – men der kan alligevel være stor forskel på priserne, fra de forskellige resorts.

På nogle resorts er alt inkluderet i prisen, hvor du på andre måske skal betale ekstra for visse behandlinger, og så videre. Her er det selvfølgelig vigtigt at du holder øje med hvilke behandlinger og aktiviteter der er inkluderet – og om det er de aktiviteter du godt kan lide.

Hold styr på skatten

Noget af det vigtigste at holde øje med, når du skal beslutte dig for dit casino resort, er hvor casinoet ligger. Dette kan nemlig påvirke om du skal betale skat af din gevinst. Som udgangspunkt er gevinster indenfor EU skattefri, da casinoet har betalt skatterne og afgifterne for dig.

Hvis du derimod er taget til Las Vegas for at prøve lykken, skal du være opmærksom på beskatningsaftalen mellem USA og Danmark, og at der ikke er betalt danske skatter af gevinsten. Det betyder at du vil blive beskattet personligt af din gevinst, hvilket kan blive en temmelig dyr affære, hvis du har været så heldig at vinde stort.

Én ting er at besøge et lækkert resort, for en gang imellem at prøve lykken på rouletten. Her overlever man måske nok en beskatning, idet det ikke er rejsens primære formål. Men hvis du tager afsted med det formål at spille casinospil i lange baner, så bør du overveje et resort der ligger indenfor EU’s grænser, så du ikke behøver bekymre dig om hvorvidt du bliver beskattet af gevinsten.