Kontinens hos kvinder, mænd og børn

Har du svært ved at kontrollere din vandladning? Der er flere ting, du selv kan gøre for at bevare kontrollen og leve et godt liv med vandladningsproblemer. Dog bør du altid konsultere din læge, så du kan være sikker på at vælge den rette løsning, der passer til dig og dine behov.

Kontinens er betegnelsen for den overordnede evne til at holde sammen på og kontrollere sin vandladning. En løsning, som kan hjælpe med at håndtere symptomer på en mere let og praktisk måde, er engangskatetre. Og heldigvis findes der brugervenlige og hygiejniske katetre designet til forskellige behov og præferencer.

Få frihed til at leve livet med engangskatetre

Hos Coloplast kan du finde et bredt produktkatalog til både mænd, kvinder og børn. Uanset din tilstand, vil du kunne finde sterile og klar-til-brug engangskatetre, som kan opbevares, medbringes, anvendes og kasseres meget diskret. Særligt er SpeediCath® katetrene praktiske, både hjemme og når du er ude.

Har du brug for støtte eller rådgivning, der giver dig frihed til at nyde livet uden frygt for lækage, så kan sygeplejerskerne hos Coloplast støtte dig med svar på alle dine spørgsmål. Alle sygeplejersker hos Coloplast har naturligvis tavshedspligt.

Bestil gratis vareprøver hos Coloplast

Pålidelige hjælpemidler kan være til stor hjælp, hvis du har vandladningsproblemer. Er du i tvivl om, hvilke produkter du skal vælge, kan du altid bestille gratis vareprøver hos Coloplast. På den måde kan du nemt og hurtigt afprøve de forskellige produktvarianter for at finde netop dem, der gør din hverdag lettere.

Coloplast leverer desuden din bestilling inden for 24 timer på hverdage, og der er fri fragt på alle ordrer. Du kan derfor være helt tryg, når du vælger kontinensprodukter fra Coloplast.

Coloplast Care er et ekstra støttetilbud, hvor du kan få gode råd, relevante informationer og inspiration til din hverdag med kontinens. Du kan tilmelde dig månedlige e-mails eller løbende følge med i opdateringer på Coloplasts hjemmeside, når det passer dig.

Tilmeld dig Coloplast Care og få adgang til: