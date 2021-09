Kommuniker let og effektivt med walkie talkie

Leder du efter en let og effektiv måde at kommunikere på, og måske endda steder, hvor den udbredte mobiltelefon ikke er tilstrækkelig? Så bør du måske overveje at anskaffe dig etn god gammeldags walkie talkie. Der er nemlig mange gode grunde til, at de stadigvæk er populære: herunder blandt andet en rækkevidde på op til 5 km, mange forskellige kanaler, private koder, håndri betjening og lommelygte. Med sådan et sæt er du sikret dig, at kunne kommunikere på selv de områder, hvor mobilforbindelsen ikke altid er helt stabil.

Walkie talkier til ethvert behov

Hos Coolpriser finder du et bredt sortiment af walkie talkies, som du kan vælge imellem, alt efter hvad formålet med dine nye walkie talkies er. De kan nemlig bruges til mange forskellige formål. Nogle walkie talkies har en rækkevidde på op til 5 km, hvorfor de kan bruges til leg både indendørs og udendørs. De kan eksempelvis bruges til arbejde, såfremt du skal i kontakt med kolleger i andre afdelinger – det kan eksempelvis være mellem lager og butik. Også på jagt er de gode, hvis du skulle befinde dig i et jagttårn, som er placeret et stykke væk fra din jagtkammerater, men stadig gerne vil have mulighed for at komme i kontakt med dem på en hurtig måde. Det samme gør sig gældende ved vandreture eller camping, da du på denne måde kan holde styr på tropperne.

Hvis du kører lastbil kan en walkie talkie ligeledes være en måde at komme i kontakt med dine kolleger på landevejen, eller hvis du er til søs, hvor kommunikationen mellem to både eller til landjorden bedre kan dækkes af en walkie talkie. Du kan tilmed få trådløst headset til din walkie talkie – så skal du ikke koncentrere dig om andet end det, du er i gang med. Dette er smart eftersom nogle walkie talkier også har indbygget radio.

Børneleg med walkie talkie

Walkie talkie kan bruges af alle aldre, og især hos børn er de også et megahit. De kan nemlig bruges til leg imellem børn, hvor de kan få lov til at have det sjovt med at gemme sig, kommunikere med hinanden, lege politi, spion eller lignende. Her er det kun fantasien, som sætter grænser for, hvad børnene kan bruge denne sjove rekvisit til.

Til de lidt yngre børn findes der meget børnevenlige modeller med store knapper, som er let for små buttede babyfingre at bruge. De er forsynet med én samtalekanal og kommer i festlige farver, så også designet er sjovt.

Til de helt små kan du bruge den som en babyalarm, du skal blot lægge den i din barnevogn, og så kan du på let vis følge med i, om dit barn stadig sover.