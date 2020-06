Kan CBD-olie reducere dine psykiske problemer?

ANNONCE

Angst, stress og depression er efterhånden gået hen og blevet decideret folkesygdomme i dagens Danmark. De psykiske problemer koster ikke bare samfundet mange penge årligt, men har i høj grad også alvorlige konsekvenser for de ramte danskere. Problemerne kan hæmme lysten til og modet på livet samt have invaliderende indvirkning på den generelle funktionsdygtighed – både i privat- og arbejdslivet.

De psykiske lidelsers udbredelse har givet anledning til massiv forskning på feltet, og medierne sætter i stigende grad fokus på området, hvor diverse eksperter diskuterer såvel følgevirkninger som behandlingsmuligheder. I lang tid har mange danskere tyet til ”lykkepillen” eller lignende medicinering som en potentiel udvej. Men særligt de seneste årtier har alternative behandlingsmetoder og -præparater vundet frem – heriblandt CBD-olie som den nok mest populære af slagsen.

Hvorfor vælge CBD-olie som behandlingsform?

Cirka 350.000 danskere lider i dag af angstproblematikker, og ifølge Sundhedsstyrelsen er det særligt de unge, der er hårdest ramt.

CBD-olie (også kaldet cannabisolie) er et naturligt udvundet stof fra cannabisplanter, der ikke har euforiserende virkning på kroppen og sindet, hvilket mange stadig den dag i dag frygter. Siden 1990’erne har man forsket i CBD-præparaters effekt, og her har adskillige studier påvist CBD-præparaters positive psykofysiske indvirkning.

Blandt andet har man fundet frem til, at CBD-olie påvirker hjernens evne til at regulere den hormonelle produktion i kroppen. Det betyder blandt andet, at CBD-olie kan afhjælpe angst- og depressionstilstande helt eller delvist – og ligefrem erstatte andre receptpligtige lægemidler, der har negative følgevirkninger. Visse studier påpeger endda, at CBD-olie kan behandle folk, der lider af ADHD, PTSD og lignende komplekse psykiske lidelser.

Samtale og fysisk aktivitet som værn mod angst og depression

At dæmpe angst- og depressionssymptomerne i hverdagen kan være en vanskelig opgave, og behandlingsmulighederne er mange. Blandt nogle af de vigtigste råd fra eksperter på feltet er, at man for det første skal åbne op og være ærlig om de psykiske problemer gennem samtale – fx med en professionel psykolog eller ens personlige omgangskreds. Og for det andet daglig brug af fysisk aktivitet og motion, der kan stimulere endorfiner og hormonproduktionen i kroppen, give fornyet energi og ikke mindst sætte det negative tankemylder på pause.

Det gælder ultimativt at blive klædt godt på kropsligt såvel som mentalt til at kunne kontrollere angst- og depressionssymptomerne – ideelt set allerede i opløbet, så de ikke får lov til at styre dig. Og netop dette kan den åbne dialog og regelmæssig motion bidrage til. Mange oplever gode resultater af at kombinere disse tiltag med eksempelvis hypnosebehandling og/eller mindfulness, der kan være med til at afstresse og give mental ro i en travl hverdag.

Der findes dog ikke én mirakelkur, og derfor handler det grundlæggende om at finde den vej, der giver den bedste effekt for netop dig.