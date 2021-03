Kaktus Towers – nyt micro-living-byggeri på vej i København

Kaktus Towers eller Kaktustårnene hedder et af de nye boligprojekter, der er på vej i København, nærmere bestemt på Kalvebod Brygge. Byggeriet er særligt kendetegnet ved dens sekskantede og snoede udseende og forventes at stå færdig og indflytningsklar i juni 2022.

Urbaniseringen er for alvor i gang i Danmark og er især tydelig i byer som Aarhus og København. Befolkningstilvæksten i byerne er enorm, mens de små landsbyer har svært ved at tiltrække nye beboere. Den store befolkningstilvækst betyder, at der bliver større og større efterspørgsel efter boliger i storbyerne, især blandt studerende, der flytter til byen for at studere. Det har dannet grobund for konceptet micro-living, der blandt andet byder velkommen til nybyggeri som Kaktus Towers.

Micro-living giver mulighed for at bosætte sig i byen

Den øgede efterspørgsel efter boliger i de store studiebyer som Aarhus, København og Odense har givet arkitekter, byplanlæggere og bygherrer noget at tænke over.

For hvordan imødekommes den store efterspørgsel i områder, der allerede er så tætbeboede? Og hvordan sikres det, at dem, som efterspørger, rent faktisk har råd til at bo der? Svaret er micro-living.

I bund og grund går micro-living ud på, at du bor på mindre plads, men til gengæld har mulighed for at bo centralt og dermed gøre brug af byernes mange offentlige tilbud og tilgængelige steder som parker, restauranter, netcaféer og værksteder.

Og med de høje boligpriser, så er micro-living faktisk et vilkår, hvis studerende, unge par og nybagte forældre skal have mulighed for at bo centralt.

Den minimalistiske livsstil har desuden sin fulde berettigelse i 2021. Vi bliver mere og mere fokuserede på vores materialistiske tilgang, og derfor forsøger folk i højere grad at leve minimalistisk. Denne trends ses blandt andet i forbruget af genbrugsting og -tøj og på det stigende fokus på at minimere madspild.

Kaktus Towers – arkitekttegnede ungdomsboliger

Kaktus Towers er et nyt boligprojekt på Kalvebod Brygge i København, der forventes at være indflytningsklar i juni 2022. Byggeriet er tegnet af BIG Arkitekter og kommer til at bestå af 495 leje- og ungdomsboliger.

Navnet udspringer af byggeriets unikke og spektakulære form. To tårne på henholdsvis 60 og 80 meter udgør de to kaktustårne. Det snoede ydre skaber niveaudelte altaner, der minder om piggene på en kaktus.

Byggeriet kommer til at udgøre et fikspunkt i området, der inden for nogle år også kommer til at huse IKEA’s store city-varehus.

Kom på venteliste til Kaktus Towers

Hvis du drømmer om at bo i et minimalistisk byggeri omringet af pulserende byliv, kultur og natur og tæt på København, Fisketorvet og Dybbølsbro, kan du se frem til juni 2022, hvor kaktustårnene forventes at stå klar.

Du kan skrive dig på listen til at være blandt de første, der får nye informationer om byggeriet, lejligheder og priser. Dette gøres på projektets hjemmeside, hvor du også kan holde dig opdateret på projektets udvikling og fremdrift.

Kaktus Towers er Københavns nye udviklingsprojekt, der skal danne udgangspunkt for en helt ny måde at tænke boliger på.