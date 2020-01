IT-guide: Sådan finder I den rette SharePoint-konsulent

Et stigende antal danske virksomheder anvender Microsofts “all in one” CMS-løsning SharePoint til deres interne og eksterne IT. Programmet kan dog meget mere end blot at “bygge” og strukturere hjemmesider, da dokumenthåndtering og samarbejde er features, der er oppe i tiden at anvende med SharePoints muligheder.

Mange får deres lokale IT-konsulent til at sætte systemet op, men det kan ofte svare sig at kigge efter firmaer, der har opnået certificering. Microsoft har et sirligt system ud i certificeringer og det kan være svært at hitte rede i. Imidlertid findes der to slags certificeringer alt efter, hvordan professionelt man arbejder med IT.

Gå efter en generalist med SharePoint-erfaring og certifikat

Så hvorfor ikke gå efter noget højere end Microsoft Certified Fundamentals, der er det første niveau inden for det mere grundlæggende Microsoft-stof? Og eventuelt sørge for, at det er en konsulent, der har konkret indsigt i jeres SharePoint-behov og eventuelle problematikker og processer til hverdag?

Derudover kunne det måske være praktisk, at IT-konsulenten ikke blot fungerer som Microsoft- eller SharePoint-konsulent. Hvis vedkommende også kender til Linux-servere eksempelvis og måske en sjat programmering, kan man komme langt uden at skulle have kontakt til måske tre forskellige konsulenter uden at kunne huske deres navne og kompetencer.

Hvis man kan nøjes med en enkelt konsulent at kontakte og bruge, vil det klart være at foretrække. I så fald mindskes kommunikationen, og den pågældende lærer jeres virksomhed grundigt at kende, hvilket er en fordel for samarbejdet. Og antallet af fejl, forstås! Forhåbentlig opstår de ikke, men det er jo set før i IT-historien..

Hvad koster det i timen for en konsulent?

Det er en klassisk fejl at ringe og hyre en konsulent eller måske en advokat uden at vide, hvad det præcis kommer til at koste. Måske står der en timeløn et sted, måske ikke. Det kan også være, at I først betaler, når I får tilsendt forretningsbetingelserne. Under alle omstændigheder: Kald en spade for en spade og bed om dokumentation for alting.

Konsulenten skal skrive sine timer op, og I skal have klar besked om forretningsgang og -betingelser, før I går i gang med et samarbejde. Hvis først lavinen ruller med et nyt IT-system uden regler og fastsatte rammer, kan det gå rigtig galt. Tænk bare på de offentlige IT-systemer i Danmark, der jo har det med at blive dyrere hele tiden. Hvem tænkte på at få aftalt en fast pris eller en timerabat ved et vist kvantum…? (Endnu et godt trick)

Som udgangspunkt behøver det ikke være dyrere at hyre en certificeret Microsoftkonsulent end én, der ikke er det. Men alt er relativt. Få svesken på disken og bed om fuldstændig transparens i fht. samarbejdet og betalingen, ellers går det ikke i længden.

Handler det om analyse eller hands on?

Det er også godt at spørge ind til, hvad konsulentens stærke sider er, før man indhenter en pris. Er han en nørd, der elsker at sætte nye servere op, eller er han mere akademiker-minded og glad for analyser i regneark? Hver person sin styrke, selvom prisen måske er ens.

Han skal også kunne se en problematik fra jeres side og ikke være håndsky. Der skal rå fakta på bordet og ordentlig, kritisk rådgivning. Ikke mikrofonholderi for IT-CEO’en som udgangspunkt. Uanset hvad hans speciale er. Det handler også om kemi i sidste ende, hvis et godt konsulentsamarbedje skal op at stå.

Man kan købe en GDPR-analyse, men også købe en person, der kan analysere og forklare. Nørder behøver ikke være dygtige pædagoger. Hvis I i første omgang har behov for en gennemgang af jeres arbejdsprocesser, er det ikke en GDPR-nørd, men en pædagogisk og erfaren konsulent, der skal på jagt hos jer.

Vi ønsker jer slutteligt god fornøjelse med konsulentjagten og SharePoint fremover!