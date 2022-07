Inspiration til dine feriedestinationer

Endelig er verdenen nogenlunde ved at være åben igen. I hvert fald hvis man sammenligner med tidligere, hvor store dele af verdenen var lukket ned og med indrejseforbud på grund af Corona. Det giver nu meget større mulighed for at tage ud og opleve verdenen igen – og nøj hvor er der bare mange flotte og fantastiske steder, som man kan tage ud og opleve i verdenen.

Charterferien

Lad os starte med charterferien. Det er måske lige dig, bare at komme ned og dase ved poolen og lave absolut nul og nix i en hel uge. Bare ligge ved poolen, fedtet ind i solcreme og suge UV-strålerne til dig. Dertil slutte dagen af med at gå i restauranten og senere på aftenen få en lille drink. Bare være på et hotel med all inklusive. Steder du kan tage hen som dette er f.eks.

Maldiverne

De Kanariske Øer

Kreta

Grækenland

Og der er mange flere steder endnu, som tilbyder charterrejser.

Oplevelsesrejsen

Hvis du gerne vil ud og opleve lidt mere af verdenen, end en pool, så kan det f.eks. være en god ide at tage til mere kulturelle steder, som måske også indeholder en del historie, som der kan dykkes ned i og forstås. Derudover er det oplagt at prøve og rejse udenfor Europas grænser. Der kan man nemlig få mulighed for at opleve andre mennesker hverdag og kultur, som måske er meget forskelligt fra ens egen. Det giver også en mulighed for at opdage andre udtryk og udseende på ting. Tag f.eks. Bali, hvor strandene ser helt anderledes ud, end hvad man vil kategorisere end strand for herhjemme i Danmark.

Den aktive rejse

Hvis du derimod er mere til en aktivferie, kan der være steder som Club La Santa, som har en masse aktive tilbud, til dig der gerne vil være aktiv på din ferie.