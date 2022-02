Hvordan klarer man nemmest omregisteringen af bilen?

Når man har solgt sin bil, skal den omregistreres, så bilens nye ejer fremadrettet vil være registreret som ejer. Dette kan man gøre på flere måder, men i modsætning til før i tiden, er det ikke længere et krav, at man møder i en motorekspedition.

I stedet kan det hele klares digitalt, hvilket gør det både hurtigere og lettere. I mange år har man kunne omregistrere bilen på Skattestyrelsens hjemmeside. Det er dog ikke længere den eneste digitale mulighed, der er, da man også kan bruge appen Ejerskifte.

De fleste bruger Skattestyrelsens hjemmeside

I dag benytter de fleste Skattestyrelsens hjemmeside til omregistrering af bil. Det skyldes dog som regel, at de ikke er klar over, at der findes en lettere metode.

Fremfor at bruge Skattestyrelsens hjemmeside til at foretage ændringer i Motorregistret, bør man bruge appen Ejerskifte. Det er nemlig den letteste måde at omregistrere en bil på.

Sådan bruger man Ejerskifte-appen

Det er både nemt og hurtigt at bruge Ejerskifte-appen til at klare omregistreringen. Det eneste man skal bruge for at lave et ejerskifte, er to mobiler. Derfor skal både køber og sælger huske at have sin telefon med på handlen.

Desuden skal Ejerskifte-appen være installeret på begge telefoner, da det ellers ikke er muligt at lave omregistreringen i appen.

Når både køber og sælger er klar til at lave et ejerskifte, skal man logge ind på NemID eller MitID i appen. Herefter skal man blot følge de anvisninger, der vises på skærmen. Til sidst får begge parter en kvitteringen på, at omregistreringen er blevet foretaget.

Hvad koster det at bruge Ejerskifte?

Det er aldrig gratis at omregistrere en bil. Det er gældende, uanset om du vælger at bruge Skattestyrelsens hjemmeside, møder op hos en motorekspedition eller bruger en nummerpladeoperatør.

Der er dog forskel på, hvad det koster at foretage et ejerskifte. Heldigvis er det billigst at gøre det på digital vis, hvilket er endnu et incitament til at bruge Ejerskifte-appen. Prisen er dog den samme, hvis du benytter Skattestyrelsens hjemmeside.

I begge tilfælde skal du betale en pris på 340 kr. for at lave et ejerskifte. Der er derfor ikke penge at spare ved at bruge appen til fordel for Skattestyrelsens hjemmeside. Til gengæld er der både tid og besvær at spare.

Ønsker du ikke at klare omregistreringen fra den telefon, du alligevel altid har med i lommen, er det stadig muligt at foretage et ejerskifte ved fysisk fremmøde i en motorekspedition. Det er dog væsentligt dyrere.