Hvad skal du bruge din vinterferie på?

Hvis du er så heldig at have vinterferie, er der sandsynligvis ikke længe til. Så hvis du ikke allerede har planlagt hvad du skal bruge din ferie på, kommer vi her med nogle bud, uanset hvad dit overskud og din økonomi rækker sig til.

Gør noget godt for dit forhold

Hvis både dig og din partner har ferie, er det oplagt at bruge tiden sammen. Tilmed vil det uden tvivl gøre underværker for jeres forhold at få en masse kvalitetstid sammen, uden at arbejdet fylder for meget, som det jo hurtigt kan gøre i hverdagene. Både du og din partner vil sætte pris på en uges samvær og intimitet.

Der er mange måder I kan bruge jeres tid sammen på – men vil i rigtig være intime og få gnisten tilbage i forholdet, kan det være en god idé at tage en ferie i sexlivets tegn. Brug masser af tid uden tøj på, giv hinanden massage og tage måske et smut forbi en erotisk shop. Når I på et eller andet tidspunkt skal ud af huset, kan I jo passende gøre brug af nedenstående tips, før I skal tilbage under dynerne.

Vær turist i egen by

Vi danskere er rigtig gode til at rejse til hovedstæder i alverdens andre lande og opleve ting og være kulturelle. Desværre er vi ikke helt lige så gode til at gøre det i vores egen hovedstad – men det burde vi være! For København har faktisk rigtig meget at byde på og tiltrækker også mange turister hvert år.

Er du klar på en dag som turist i egen by, måske med venner, familie eller din partner under armen, bør I starte dagen på et af Københavns mange morgenmadssteder – her kan The Union Kitchen og Mad og Kaffe anbefales. Når I er klar til seværdighederne, er der mange muligheder. Vi anbefaler at man besøger museerne om formiddagen, hvor man er helt frisk. Det kan f.eks. være Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst eller Zoologisk Museum. Herefter er det tid til en frokostpause, den kan I holde på en af de mange smørrebrødsrestauranter. Hen ad eftermiddagen når I er blevet lidt trætte, kan slentre rundt i Kongens Have eller Botanisk have og (forhåbentlig) nyde det danske vejr. Når I er klar til aftensmaden, er det bare om at vælge mellem alle restauranterne i indre by – der er nok at vælge i mellem.

Tag en tur til udlandet

Vil du hellere bruge din ferie på at komme helt væk fra hverdagens stress og jag, er det selvfølgelig også en mulighed. Et oplagt valg er at tage på skiferie, da vinterferien ligger perfekt i forhold til skisæson. Har du aldrig stået på ski før, er det en god idé at starte med et par dage i Sverige eller Norge, hvor du kan køre til. Det er ærgerligt at bruge så mange penge, som en skiferie koster, hvis du finder ud af at det slet ikke er noget for dig. Men mon ikke du bliver grebet af det – der er ikke noget bedre en sne under skiene og sol i ansigtet.

Er en skiferie ikke lige hvad du havde i tankerne og er du mere til sol, varme og bounty-strande? I så fald er vinterferien heller ikke et dumt tidspunkt at rejse til de varme lande på, da de har sommer mens vi har vinter. Til gengæld er det rart at have mere end en uge, hvis du skal flyve rigtig langt – og så kræver det måske at du tager yderligere ferie. Men har du mulighed for det, vil det uden tvivl være det værd, at komme væk fra regn og slud og komme solbrun hjem igen.