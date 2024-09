Hvad er ROFUS, og hvordan fungerer det?

ROFUS, som står for Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, er et dansk system designet til at hjælpe spillere med at kontrollere deres spillevaner. ROFUS administreres af Spillemyndigheden og giver individer mulighed for at udelukke sig selv fra al licenseret online og landbaseret spil i Danmark i en bestemt periode. Dette initiativ har til formål at fremme ansvarligt spil og beskytte individer mod de potentielle skader, der er forbundet med tvangsmæssigt spil.

Sådan fungerer ROFUS

Ved at tilbyde en selvudelukkelsesmekanisme giver ROFUS en struktureret måde for enkeltpersoner at trække sig fra spilaktiviteter, hvilket sikrer, at deres valg respekteres på tværs af alle licenserede lokationer og platforme i Danmark.

For dem, der foretrækker at udforske andre muligheder, er der stadig casinoer uden om ROFUS som er på dansk. Disse platforme, selvom de ikke er en del af ROFUS-systemet, er blevet omhyggeligt kontrolleret for sikkerheden og ofte med licenser fra anerkendte myndigheder som UK Gambling Commission eller Malta Gaming Authority (MGA).

I det følgende forklarer vi, hvordan ROFUS fungerer som et vigtigt redskab for dem, der ønsker at styre deres spillevaner effektivt.

Registreringsproces

Følg disse trin for at registrere dig hos ROFUS:

1. Gå til ROFUS-hjemmesiden

https://www.spillemyndigheden.dk/rofus

2. Log ind med MitID

Brug MitID til at logge ind og bekræfte din identitet.

3. Vælg Udelukkelsesperiode

Vælg den ønskede periode for selvudelukkelse, fra 24 timer til permanent udelukkelse.

4. Bekræft Udelukkelse

Gennemgå dine valg og bekræft udelukkelsen for at aktivere den.

Blokering af adgang

Når en spiller registrerer sig hos ROFUS, opbevares deres information sikkert og deles med alle licenserede spiloperatører i Danmark. Dette betyder, at når en spiller er på ROFUS-listen, bliver de automatisk blokeret fra at få adgang til enhver spilservice inden for den danske jurisdiktion. Dette inkluderer online casinoer, bettingsider og fysiske spillesteder såsom kasinoer og væddemålsbutikker. Integrationen af MitID sikrer, at udelukkelsesprocessen er problemfri og effektiv.

Reversibilitet og support

ROFUS tilbyder fleksibilitet til at imødekomme forskellige behov. Midlertidige udelukkelser udløber automatisk efter den valgte periode, hvilket giver spillerne mulighed for at vende tilbage til spil, hvis de føler sig klar. Permanente udelukkelser kræver derimod en minimumsperiode på et år, før en person kan anmode om at få ophævet forbuddet.

Teknologisk integration

Teknologi er vigtig for ROFUS’ effektivitet. Med integrationen af MitID sikrer systemet, at selvudelukkelse er både sikker og enkel. Realtidskommunikation med alle licenserede operatører styrker udelukkelsen og forhindrer forsøg på at omgå systemet.

Fordele ved ROFUS

En af de største fordele ved ROFUS er dets omfattende tilgang til selvudelukkelse. Ved at dække både online og offline spilleaktiviteter giver systemet et sikkerhedsnet for personer, der ønsker at tage en pause fra spil. Den obligatoriske brug af MitID ved registrering tilføjer et ekstra lag af sikkerhed, hvilket sikrer, at kun den registrerede person kan foretage ændringer i deres udelukkelsesstatus.

ROFUS’ indvirkning

ROFUS har haft en dybtgående indvirkning på spilleadfærd i Danmark og er i stigende grad blevet en hjørnesten i landets strategi for ansvarligt spil. I 2023 oplevede systemet et rekordhøjt antal nye registreringer, med 46.152 nye tilmeldinger, det højeste siden systemets oprettelse i 2012. Denne betydelige stigning afspejler den voksende bevidsthed og afhængighed af ROFUS som et essentielt værktøj for dem, der ønsker at kontrollere deres spillevaner.

I oktober 2023 blev ROFUS yderligere udvidet til at omfatte fysiske spillelokationer, såsom kiosker og væddemålsbutikker. Denne udvidelse indførte obligatorisk brug af et Spiller-ID, hvilket sikrer, at personer, der er registreret hos ROFUS, også udelukkes fra at placere væddemål i fysiske lokationer.

Den omfattende karakter af ROFUS, som nu dækker både online og fysiske spillemiljøer, afspejler Danmarks engagement i at reducere spilrelaterede skader. Ved at blokere adgangen til spiltjenester og forhindre registrerede brugere i at modtage direkte reklamer fra operatører, reducerer ROFUS betydeligt risikoen for tilbagefald. Succesen med ROFUS er også blevet anerkendt internationalt og tjener som en model for ansvarlige spillepraksisser i andre lande.