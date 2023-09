Guide til casino uden rofus nem udbetaling

Går du og leder efter det næste casino uden om ROFUS, der også sørger for nemme udbetalinger? Så er du kommer til den rette blog. Her vil vi kort, men grundigt gennemgå, hvad du har af muligheder, samt introducere emnet omkring udenlandske casinoer uden dansk licens. Vi vil desuden også sørge for en liste med casinoer, der ville være passende for dig.

Du tænker måske, at det ikke er sikkert eller ikke er lige så nemt at få udbetalt penge fra casinoer uden for Danmark? Her kan du være tryg ved, at det ikke altid er tilfældet, og vi kommer nærmere ind på hvorfor her.

Casinoer med Trustly er garanteret hurtige og nemme udbetalinger

Casino uden ROFUS nem udbetaling kan være en omstændig og længerevarende proces på mange casinoer. Indbetalingen er altid øjeblikkelig, men der kan tit være en masse men’ere, når det kommer til udbetaling. En almindelig bankoverførsel tager typisk adskillige dage og kræver en masse dokumentation og måske er det ikke det bedste for dig, at overføre til en E-wallet heller.

Heldigvis er der en række casinoer, der tilbyder Trustly som betalingsmetode. Trustly er en svensk betalingsplatform, der tillader sikre og nemme straksoverførsler til og fra samtlige danske banker, hvorfor du nemt og hurtigt vil kunne have dine penge på din konto.

Det er langt fra alle casinoer, men en god portion tilbyder denne løsning til sine danske kunder. Du vil altså kunne regne med, at casinoet kan udbetale dine penge på så lidt som 15 minutter. Typisk vil du ikke skulle påregne mere end en enkelt bankdag, før pengene er i hus!

Hvad betyder et casino uden om ROFUS?

Et casino uden om ROFUS, er kort sagt et casino uden dansk licens. På casinoer uden dansk licens vil spillere, som er registreret i ROFUS, sagtens kunne tilgå siderne på lige fod med enhver anden spiller, hvorimod de ville være blokeret, såfremt casinoet havde dansk licens.

Du vil altså ikke længere være blokeret fra at spille casinospil, såfremt du vælger disse udenlandske casinoer uden dansk licens. Måske er sikkerheden og troværdigheden en faktor, der er vigtig for dig? I så fald skal du vide, at der altid vil være nogle brådne kar i casinoindustrien, men hos de fleste casinoer, kan du være sikker på at sikkerheden og troværdigheden er i orden, såvel som spillelicenserne fra de udenlandske spillemyndigheder, hvorfor du som regel vil kunne spil i fred og tryghed.

Hvad er fordelene ved casinoer uden ROFUS?

Der er mange fordele at hente ved at spille på et casino uden dansk licens. Blandt de største fordele er, at disse sider typisk vil have mange tusind flere forskellige spil og spilleautomater at vælge imellem.

Casinoer med dansk licens er typisk væsentligt begrænsede til sammenligning. Derudover er der også mulighed for enorme bonusser og endnu større jackpots, såvel som andre begivenheder og turneringer, VIP-programmer, så du for alvor kan få noget ud af at bruge dine penge på casinoerne. Til gengæld har danske casinoer væsentligt mindre af dette indhold, og de er også begrænsede i, hvad de må og ikke må.

For eksempel må casinoer med dansk licens maks tilbyde en bonus på 1.000 kr., hvilket ikker et dårligt beløb, men du vil kunne finde udenlandske casinoer, der tilbyder bonusser, som løber op i hele 50.000 kr. i bonus, så forskellen er slående. Til gengæld er de udenlandske casinoers vilkår og betingelser for spillerne også væsentligt strengere end hos de danske.

Her får du en liste over en række legitime og spændende udenlandske casinoer

Er der andre måder at få nemme udbetalinger af gevinster fra casinoer?

Udover Trustly, så kan Neteller være en god ide at bruge til at får udbetalt dine gevinster. Som regel udbetaler casinoer og bookmakere udestående beløb til Neteller på 2 minutter eller mindre, hvorefter pengene kan hæves til bankkontoen, eller de kan bruges via det tilhørende Neteller-MasterCard. Sådan slipper du for at vente i dagevis på overførslen via banken.

Derudover kan du også overveje at spille på casinoer med kryptovalutaer. Herved slipper du også for ventetiderne, da kryptocasinoer også giver spillerne fuldstændig kontrol over deres penge, og sørger for udbetalinger på igen under 2 minutter, da de ikke har behov for godkendelse først. Altså er der en række muligheder at vælge imellem, hvis man vil have et casino med hurtige og nemme udbetalinger.