Glad for online casino – brug din smart phone

Der er meget udbredt efterhånden at spille online spil – både casino og meget andet. Online casino, virtuelle casinoer, eller internet casinoer – kært barn har mange navne. Udvalget er stort, hvis du som dansker er en af dem, der gerne vil slå lidt kedelig ventetid ihjel eller bare skal koble af eller have en lille spænding i dagligdagen. Og mulighederne udvikler sig hele tiden på dette marked.

Du kan bruge din smart phone til at spille online casino på

Benyt din Android eller iPhone til at spille mobil casino. På den måde har du altid et lille casino med på farten. Keder du dig under en lang bus- eller togtur, sidder du og venter hos tandlægen, eller ved du bare ikke lige hvad du skal tage dig til i en stille stund ? Du kan med din iPhone eller Android device få adgang til en hel verden af underholdning og spænding ved at benytte muligheden for at spille mobil casino. Med andre ord er det slut med at kede sig, og hvis du er heldig kan du få en gevinst med oven i købet. Men pas på at dit online spil ikke tager overhånd. Der er hele tiden folk, der må i behandling for spilleafhængighed, der kan være meget ødelæggende for både personen selv og for de nærmeste.

Hele online spilleområdet er reguleret af lovgivning, der i sin oprindelige version blev vedtaget af det danske folketing i 2010 med virkning to år senere og løbende er blevet justeret.

Mange former for spil på nettet

Online casinoer er ikke de eneste spil, der er mulighed for at kaste sig over på nettet. Og mange danskere er vilde med det. En undersøgelse fra Danmarks Statistik, der blev lavet i 2019 viste at et stykke over halvdelen af alle voksne mænd i Danmark spiller online spil. Fænomenet har også fået tag i rigtigt mange kvinder, selv om andelen af kvinder, der spiller online spil i den pågældende undersøgelse lå et lille stykker under den tilsvarende andel blandt mændene. Mange spil er mere klassiske computerspil inden for genrer som adventure eller strategi og selv de mindre børn er en målgruppe som adresseres direkte. Danmarks Radio har et helt online spilunivers under deres ”Ramashang” verden som kendes fra TV. Her kan man med Onkel rejer og de andre kendte personer fra børneuniverset på DR-tv smadre ting eller udføre opgaver.