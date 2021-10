Forbered dig på julen med disse 3 tips

Vi kan ikke komme udenom, at julemåneden så småt nærmer sig. Måske synes du, at der stadig er lang tid til den søde juletid, men før du ser dig om, er december i gang, og så begynder julestressen for alvor. Derfor er det en god idé allerede nu at påbegynde juleplanlægningen, så du kan få mest ud af juledagene med familien, når de endelig kommer. Julen er bare lidt hyggeligere, hvis der er tid til afslapning, ro og samvær, og du ikke skal rende ind og ud af døren for at købe gaver, julemad og pynt i sidste øjeblik. Vi vil derfor gerne hjælpe med dig med, hvordan du allerede nu kan forberede julen med tre gode tips.

Køb gavepapir, gavebånd og kort

Indpakning er ofte det sidste, man tænker på, når man begynder at forberede sig til julen. Det er nemt at komme til at tro, at der jo selvfølgelig ligger gavepapir og gavebånd bagerst i skabet fra sidste år. Det er dog sjældent tilfældet, og så står du pludselig der den 23. december og har enten ikke nok gavepapir, gavebånd eller til- og frakort for den sags skyld. Derfor er det en god idé allerede at købe alt til indpakning nu, så du er sikker på ikke at mangle, når det endelig gælder. Hvis du samtidig vil være sikker på at få matchende flot gavepapir og gavebånd, så bør du nemlig ikke vente helt til december måned, da det pæne indpakningspapir og gavebånd hurtigt bliver udsolgt i dagene op til jul. En flot gaveindpakning signalerer, at du har gjort noget ud af det, og modtageren vil helt klart værdsætte det. Du kan finde et stort udvalg af gavebånd her.

Køb gaver elektronisk

Ligesom du kan købe både gavepapir og gavebånd elektronisk, så kommer det nok heller ikke som en overraskelse, at de fleste gaver kan købes over nettet. Du kan spare utrolig meget tid ved at bestille årets gaver elektronisk i stedet for at bruge tid på at gå fysisk rundt ude i gågader, shoppingcentre og butikker. Ved at bestille gaverne over nettet slipper du også for at gå forgæves i en butik, hvor varen måske er udsolgt, eller den findes ikke i den rigtige størrelse eller farve. Du kan bestille alt lige fra bøger til tøj til elektronik til hårde hvidevarer på internettet, og ofte er det muligt at få produkterne lidt billigere end ude i byen, så der er altså en lang række af fordele ved at købe gaverne elektronisk.

Lav et budget

Dette tip er måske lidt kedeligt, men det er nødvendigt. Lige så hyggelig og sød juletiden er, lige så dyr og stressende kan den være. Finansieringen af julen kan næsten forekomme helt uoverskuelig, især hvis man venter med gaveindkøb, pynt og at handle ind til julemaden til sidste øjeblik. Du gør det en hel del lettere for dig selv, hvis du udarbejder et budget for, hvad du skal bruge til julen, hvor meget du skal bruge, og hvor mange penge du vil sætte af til diverse poster. Det gør, at du har mulighed for at spare op i løbet af året, så du er klædt økonomisk på, til når julen for alvor nærmer sig.