Før du optager et boliglån

Står du og skal lån penge til ny bolig? Så er der ting man skal vide og have styr på, før man optager et boliglån. Det er blandt andet omkring lånets rente, omkostninger og løbetiden. Et låns rente afhænger af lånets løbetid, altså hvor længe man skal betale af på lånet, om lånet er med fast eller variabel rente og om lånet er med eller uden afdrag. Det er vigtigt, at man tager renten til eftertanke, når man skal optage et boliglån, da det har en stor indflydelse på den månedlige ydelse.

Sikr det billigste boliglån

En vigtig ting at gøre, før man bestemmer sig for et boliglån er, at sammenligne de forskellige lån hos forskellige banker og udbydere. Det, som man skal sammenligne er årlige omkostninger, renter samt løbetiden for lånet. Når man sammenligner lån, kan det i nogle tilfælde også betale sig at skifte bank, for at sikre det billigste lån. Til sidst bør man også kende til de samlede omkostninger – altså hvor meget lånet kommer til at koste dig i det hele.

Fast eller variabel rente

Man kan vælge at have en fast rente – altså en fast månedlig ydelse, som ikke bliver ændret, eller en variabel rente, som kan bevæge sig både op og ned i takt med den generelle markedsrenten udvikling. Der er både fordele og ulemper ved begge typer renter.

Har man en fast rente ved man med sikkerhed, hvor højt et beløb man skal betale hver måned. Der kommer derfor ikke en ekstra uforudsigelig omkostning, hvilket kan give en vis tryghed. Dog vil det i de fleste tilfælde være dyrere at vælge en fast rente.

En variabel rente er derimod billigere i længden, men også mere usikker, idet renten også kan ændre sig til en højere rente end den, du kunne få med et fastforrentet lån.

Så meget kan du låne

Det beløb, der er muligt at låne afhænger af flere ting. Det afhænger blandt andet af, hvor stor en formue du har i forvejen, da du skal være i stand til at kunne betale 5% af beløbet på egen hånd. Det kan være svært at holde overblikket og finde rundt i alle tallene og udregninger. På internettet kan man finde mange tommelfingerregler omkring, hvor meget man kan låne i forhold til ens økonomiske stilling. Det er også muligt at finde en boliglån beregner, der altså kan regne ud ca. hvor mange penge du kan låne. Det anbefales dog at søge professionel økonomisk rådgivning, for at være sikker på, at lånet egentlig opfylder ens behov.