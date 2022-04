Fire uundværlige ting til når du skal indrette fælleskontoret

Når fælleskontoret på arbejdspladsen skal indrettes, er der mange ting, som der skal tages højder for. Først og fremmest skal kontoret være praktisk og anvendeligt, men samtidigt skal kontoret også være en sted fleksibel og dynamisk – og frem for alt social. Her giver vi fire bud på, hvad der er et must, når fælleskontoret skal indrettes.

Masser af opbevaringsplads

Opbevaring, opbevaring og opbevaring. Det ser bare så rodet og uinspirerende ud, når du træder ind på en arbejdsplads hvor papirer, klipse og rene kaffekopper står ud over det hele. Mange undervurderer hvor meget opbevaringsplads der er behov for i et kontorlandskab, og vil du undgå at blive en af disse, er det altid en god ide at købe rigeligt med opbevaring og især ting som et opbevaringsskab til kontoret er vigtigt. Opbevaringspladsen skal selvfølgeligt være fordelt ud over hele kontorlandskabet, hvor også opbevaringskasser med hjul under kan være en god ide, da de giver en vis fleksibilitet i indretningen af kontorlandskabet.

Fleksible møbler

Udfordringen ved mange møbler er, at de fylder rigtig meget, og ikke er så nem at gemme væk, hvis der opstår en midlertidig behov for lidt ekstra plads. Her kan løsningen være at købe et lille klapbord samt nogle klapstole. Møbler som let kan gemmes væk igen, men som samtidigt er praktisk anvendelige.

Hæve sænke borde

Selvom kontorarbejde ikke typisk er hvad man forbinder med hårdt fysisk arbejde, kan et langt liv bag skrivebordet godt give problemer med både ryg, nakke og skuldre. For dem der tilbringer mange timer bag et skrivebord er det nemlig vigtigt, at de får rørt sig og ændret deres siddeposition flere gange i løbet af en dag. Dette kan hæve sænke borde hjælpe med, samtidigt da muligheden for at arbejde stående hjælper de ansatte med at få aktiveret nogle muskler som de ellers normalt ikke vil få brugt i løbet af en arbejdsdag.

Informations- og opslagstavler

Arbejdet optager en stor del af vores liv, og det er derfor også vigtigt, at vi har det godt blandt vores kolleger. Mange har derfor også et mindre behov for at kunne dele og lave noget sammen med kollegerne, hvilket kan gøres nemmere ved hjælp af en informations og/eller opslagstavle. Her vil de ansatte kunne dele små nyheder, invitationer og gode råd med hinanden, ligesom at informations og opslagstavler samtidigt er en oplagt anledning til at mødes med kollegerne over en kort kop kaffe og sludre i pauserne.