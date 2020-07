Få styr på regnskabet

Er man ejer af et firma eller arbejder for et firma, kan det være en hovedpine, hvis regnskabet ikke fungerer. Der kan være mange grunde til, at regnskabet er et stort rod, men en ting er sikkert, og det er at regnskabet skal fungere. Det er nemmere at holde orden i sit regnskab løbende, fremfor at udskyde det og til sidst bruge unødvendige arbejdstimer, på at ordne det. Der er dog heldigvis hjælp at hente fra professionelle, revisorer, som kan holde styr på.

Fordele ved revisor

Revisorer har typisk flere virksomheder, hvor de styrer økonomien, hvilket har givet dem en høj erfaring, som du kan bruge til at sparre med omkring økonomistyring. Derudover kan revisors erfaring og særlige kompetencer være yderst brugbare omkring skatter og afgifter.

Udover at revisorer kan varetage regnskabet, kan en revisor og lave bogføring, hvilket giver et bedre overblik for din revisor, da det er nemmere at følge forretningen. Dette kan have fordele for virksomheden, da forståelsen for økonomien i virksomheden vil være lettere at danne sig et overblik over, for din revisor.

Hvordan finder jeg den rigtige revisor?

Der findes selvstændige revisorer som varetager mange mindre virksomheders økonomi grundet at det er muligt for dem at håndtere økonomien for flere virksomheder. Tværtimod findes der revisorer som kun håndterer en håndfuld virksomheders økonomi, da der ligger langt mere arbejde at håndtere en større økonomi. I sidste ende er der revisorer, som kun håndterer en virksomheds økonomi, hvor det vil være en stor virksomhed, med en stor økonomi, da det kræver meget tid og ressourcer på at styre denne virksomheds økonomi. Hvis man er i tvivl om hvilken revisor man skal vælge, findes der en revisor i Roskilde, som kan hjælpe på rette vej. Her vil du modtage tre uforpligtende tilbud på revisorer, efter de har udvalgt tre muligheder, som vil være tilpasset din virksomhed i forhold til størrelsen samt hvilken branche virksomheden operer i.

Størrelse af virksomhed

Hvis man ejer en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke revisionspligt, hvorimod hvis virksomheden er blevet stiftet som IVS eller ApS kan man vælge ikke at benytte sig af revision, vel og mærket hvis man ikke overskriver de opsatte grænseværdier. Det er dog de færreste nyopstartede virksomheder, som overskrider grænseværdierne som er at virksomhedens balancesum ikke må overstige 4 mio. kr. samt en nettoomsætning på 8 mio. kr. Som nævnt, vil de færreste nyopstartede virksomheder overskride disse grænseværdier, så man kan fravælge revision, som man selv skal gøre aktivt.

Der er flere ting man skal tage stilling til, hvad enten om man er en nyopstartet virksomhed eller har været aktiv i flere år omkring revision. Det er ikke nødvendigt at benytte sig af en revisor, men det kan være en fordel for flere virksomheder, da rod i regnskabet vil aldrig føre noget positivt med sig.