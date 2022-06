Få styr på reglerne, når du skal til at lave en virksomhed

At lave en virksomhed, er noget af det mest fantastiske man kan gøre for sig selv og andre. Har man en god idé, som er blevet valideret af markedet, er det bare om at komme i gang. Men der jo lige dette med reglerne for, hvad man skal og ikke skal, når man vælger at starte en virksomhed.

Vælg den rigtige selskabsform

Du har sikkert allerede hørt om forskellige slags selskabsformer. Der er blandt andet enkelmandsvirksomheder, ApS og A/S for at nævne nogle af de mest populære. På dit nuværende stadie af din virksomhed, skal du blot forholde dig til enkelmandsvirksomhedstypen eller ApS også kaldet anpartsselskab.

Med en enkelmandsvirksomhed står du til fuldt ansvar over for virksomheden. Det vil sige at går der noget rigtig galt, så hænger du på den. Du står til fuldt juridisk ansvar for din enkeltmandsvirksomhed.

Vælger du derimod anpartsselskabsformen, står du ikke til fuldt ansvar over for virksomheden. Det betyder at går der noget galt, er det altså ikke dig der hænger på den, men der i mod virksomheden selv. Hvis der ikke er noget kriminelt indblandet, har du fuldt ud ryggen fri, hvis din virksomhed går konkurs. Med et anpartsselskab er det dog et depositum som du skal lægge, når du starter virksomheden. Det depositum er omkring 50.000 kr. Det vil så samtidig sige, at din virksomhed, så minimum vil have en værdi på 50.000 kr.

Hvordan starter man så en virksomhed?

Nu skal vi til det lidt mere spændende. Det er nemlig delen, hvor vi skal have oprettet denne virksomhed. Det er egentligt ikke særlig svært. Det hele bliver serveret for dig, når du går ind på virk.dk. Skriv derefter ”start virksomhed” i søgefeltet og tryk enter. Her vil du blive videredirigeret til søgeresultatet, hvor du skal vælge den øverste. Her skal du blot følge trinene og efter ganske få klik, vil du nu være indehaver af en splinterny virksomhed med CVR-nummer.

Det er vigtigt at du også oprettet en erhvervskonto. Du bør forhøre dig hos forskellige banker for at få den bedste deal. En ny virksomhed, skal også have en ny hjemmeside. Du kan finde ud af meget mere om, hvordan du lære at lave din egen hjemmeside på hjemmeside-guiden.dk.

Tak til lykkeliglivsstil.dk for bidraget til denne artikel.