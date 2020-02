Få styr på din virksomheds økonomi med bedre økonomistyring

Det er ingen tvivl om at der er ekstremt mange måder at få bedre styr på sin økonomi og der er mange måder hvor på man kan skære unødvendige udgifter fra. Og selvom det ofte giver rigtig god mening, er det mest optimale sted at starte, der hvor pengene bliver styret fra.

Bogholder vs. Revisor

Når man taler om at sparer penge tænker man som oftest på personale udgifter eller på udgifter til markedsføring eller produktionsudgifter, men hvem er det der foreslår disse nedskæringer? Det er ofte bogholderen eller revisoren, som selvfølgelig ikke kunne finde på at nævne sig selv som for stor en udgift! Men virkeligheden er at mange virksomheder betaler unødvendigt meget til deres bogholder eller revisor. Det er blot en af de tanker du skal gøre dig. En anden vigtig ting du skal overveje, er om de overhoved er kvalificeret og god nok? Det er jo f.eks. en bogholders job at hjælpe med økonomien i form af at bogføre, betale regninger, sende fakturaer og netop fordi de har så indgående økonomisk viden om virksomheden, også rådgivning. At være Revisor er en beskyttet titel og du kan derfor ikke kalde dig det, uden at have taget uddannelsen. Men alle kan kalde sig selv for bogholder! Så husk lige at kigge på din bogholders uddannelsesbaggrund inden du ansætter!

Regnskabsprogram

I gamle dage var der en lille håndfuld regnskabsprogrammer man kunne bruge, og de var ofte store og voldsomme og meget uoverskuelige for folk der ikke arbejdede med tal og regnskab fuld tid. Den gang var programmerne også stationære og man kunne derfor kun bruge den samme computer. I dag er det dog meget anderledes! Der findes rigtig mange programmer der enten kan rigtig meget og som er lige så tunge som de var den gang, og så findes der rigtig mange der er lavet til dig med en mindre virksomhed og som ikke har taget revisor uddannelsen. De er nemme og har fokus på at gøre det så nemt som muligt, for dig der ikke er den vilde talnørd. F.eks. er en af de store irritationer som selvstændig at skulle gemme og bogføre signe kvitteringer hver gang man køber noget. Men med de nye programmer såsom Meneto.com, kan du downloade en app, tage et billede med appen, og så vil appen sende billedet direkte ind i dit regnskab, og hvis du har sat det din bruger op til det, har den et genkendelses software der gør det muligt for programmet at automatisk bogføre det for dig! Så sparer du både tid og penge ved ikke at skulle betale i dyre domme til bogholderen!

Genopliv din likviditet

Uanset hvor meget man går med livrem og seler kan det altid forekomme at du kommer ud for et uheld, og derfor står og skal betale en masse regninger nu og her. Som ny startet virksomhed er det ikke altid muligt at låne penge i banken, så nogle gange gør ejeren det privat, for at hjælpe sin virksomhed, men ofte kan det heller ikke lade sig gøre. En anden måde at gøre det på er at gå til en pantsætter. Det fungerer sådan at du finder et objekt der har en høj værdi, går til f.eks. pantsat.dk, så vurdere de hvor meget det du er ankommet med, er værd. Herefter får du 50% af værdien udbetalt, og samtidig aftaler hvornår du kommer tilbage og køber den tilbage. Det du betaler tilbage, er de 50% du har fået udbetalt samt en procent pr. uge af det beløb. Man kan sige du betaler kun for at de opbevarer hvad du end er kommet med. Og så kan du betale dine kreditorer, og når du så har penge igen, kan du blot købe din genstand ud, og betale et lille beløb for det.