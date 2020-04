Få råd til din drømmeferie

Det er koldt, solen skinner en gang i mellem, og du glæder dig sikkert lige så meget til at sommeren for alvor er over os – lige som alle de andre.

Det er fedt at tage på ferie, og det er fedt at opleve sig selv, verdenen og andre kulturer med dem, som vi holder absolut mest af. Det er en mulighed for at komme tættere på sig selv og hinanden, og det er nogle gange det, som holder hverdagen i gang.

De fleste af os rejser en gang eller to om året. En simpel almindelig charterrejse til de græske øer er også rigtig lækkert – men hvordan får du råd til det, som du egentligt absolut helst vil.

Spar hvor du kan i løbet af året

Det kan lyde kedeligt. At spare op er ikke for alle. Men hvis du gerne vil på de lidt sjovere og dyrere ferier, så kan du blive nødt til at ofre de dyre kaffelatter et par gange om ugen til fordel for fede oplevelser med din familie, kæreste eller veninder og venner.

Indhent tilbud på alle de ting, som du skal bruge penge på – ikke kun dem som er ferie relateret. Der findes masser af tilbud på murerarbejde, malerarbejde eller håndværk til dit hjem generelt. Lad vær med at smide penge efter det første og det bedste.

Derudover så kan vi kigge i køkkenet. I Danmark vi 47kg. spiseligt mad ud hver eneste år pr. person. For en gennemsnitlig familie svarer det til 7200kr. om året.

For de penge ville du næsten kunne få flybilletterne eller et på overnatninger til den ferie, som du altid har drømt om.

Vi kan begrænse mængden af madspild ved at planlægge vores indkøb, så vi undgår at købe ting, som vi ikke får brugt. Derudover kan man indlægge en restedag eller bruge aftensmaden til madpakken dagen.

Det er nok de færreste, som ikke synes, at det er sjovt at spare penge på mad, som alligevel bare bliver smidt ud.

Hvor skal I hen

Vil du gerne rejse mere end du gør – eller i hvert fald bedre end du i forvejen gør? Der findes mange måder at få råd til endnu flere rejser, end du allerede tager på. Måske ønsker du absolut ikke at gå på kompromis med noget, når du er ude og rejse. Det kan også godt være, at du er villig til at ofte nogle lidt mindre ting for, at få råd til et par ekstra væk fra dit eget hjem ad gangen.

Hvad drømmer I om, og hvad kunne I egentligt godt tænke jer at opleve. Er I på ferie for kulinariske oplevelser, for kulturen, for kunst, for shopping, for solbadning og strand eller noget helt andet. Det er vigtigt at forventnings afstemme, så man ikke ender på en øde ø, når man gerne vil ud og opleve nogle ting, eller så man ikke pludselig står og føler, at man er på to helt forskellige ferier sammen.

Mulighederne er mange, og det kræver ikke så meget research og undersøgelse at finde det helt rigtige. Google er din ven, og der findes masser af rejsebureauer som kan være behjælpelige, hvis I ikke kan få sat den helt rigtige ferie sammen selv.

Sørg for at have styr på det hele, når du smider så mange penge efter din drømmerejse.

Hvordan kan du holde ferie billigst uden at spare

Når du endelig er på din drømmeferie, så ønsker de færreste at være på spareferie. Det er absolut ikke sjovt at gå og vende hver en krone og øre på samme måde, som man måske gjorde dengang, man var ung.

Men det er altså muligt at holde rigtig ferie og bruge penge med omtanke på samme tid. Det hele kommer an på meget få ting. Hvordan skal du veksle penge, hvordan kommer du derhen og hvor skal I overnatte?

Der er mange penge at spare, hvis man gider at bruge tid og ligge lidt kræfter i ferien allerede før, at man tager afsted. Det er ikke raket videnskab at skaffe nogle gode flybilletter. Sørg for at være ude i god tid, og vær ikke bange for en mellemlanding eller to. De penge som I kan spare derved, kan være godt givet ud.

Når det kommer til valg af hotel, så sørg for at undersøge hvilke dage, som kan være bedst at checke ind. Nogle gange så kan man også få en billigere pris, hvis man booker igennem hotellets egen hjemmeside, eller hvis man ringer derned og forhandler lidt på prisen. På den måde så både tjener hotellet flere penge på dit ophold, og du sparer lidt på samme tid.