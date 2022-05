Et naturligt alternativ til kemisk medicin

Hvis du enten ikke bryder dig om at tage medicin, skal du måske overveje at tage medicinsk cannabis med i dine overvejelser. Måske har du oplevet for skrappe bivirkninger fra din medicin. Stærke bivirkninger kan have en negativ påvirkning på ens livskvalitet og humør, og det er jo ærgerligt at skabe et nyt helbredsproblem, når man behandler et andet. Trods at cannabis er omtalt som rusmiddel, og ulovligt og farligt stof, så er det en plante uden alvorlige bivirkninger. Når udskrevet korrekt kan det være et fremragende smertestillende og angstdæmpende middel.

Er det ikke farligt?

Cannabis kan godt være farligt, men kun hvis man bruger det forkert – altså misbruger det. Hvis man får det udskrevet korrekt hos en smerteklinik med recept fra sin læge, så kan de eneste bivirkninger være at man bliver lidt ekstra sulten og letsindig. Cannabis er smertestillende, men ikke fysisk afhængighedskabende. Man kan godt blive psykisk afhængig af den behagelige effekt, så det skal man dog være opmærksom på. Men chancen er en del mindre, end ved fx. alkohol eller nikotin.

Hvad hjælper det?

Cannabis kan have mange medicinske formål. Det kan lindre smertetilstande, og får muskler og led til at slappe af. Det kan også give ny livsglæde og overskud til personer i behandling af alvorlige sygdomme som kræft, da det er kvalmenedsættende og kan hjælpe på angst. Udover disse funktioner, så kan cannabis også være et led i behandling af PTSD, ADHD samt mentale lidelser. Det hjælper også på søvnkvaliteten, så hvis man lider af søvnmangel kan cannabis være et sundt alternativ til sovemedicin.

Hvordan navigerer man i cannabis?

Cannabis som fås som medicin er strengt kontrolleret, så du kan være sikker på at det er et ufarligt produkt du får, i modsætning til hvis det købes illegalt. Det er en fordel at henvende sig på en smerteklinik som kan rådgive en i, hvordan man navigerer når man skal bruge cannabis til medicinske forhold. En anerkendt smerteklinik er Klinik Slotssøen. Her kan du få hjælp til din behandling, så du undgår at træde forkert.

Der er forskellige typer af cannabis, og de har forskellige effekter. Nogle har en mere opkvikkende og kreativ effekt. Disse typer giver energi og er gode om dagen. Nogle andre typer er mere afslappende, og har en mere kropslig effekt. Altså er disse rigtig gode til fysisk smertelindring, samt søvnproblemer. Man skal være omhyggelig med dosering, da men ellers kan blive for skæv. Selvom dette er en efterstræbt effekt når cannabis bruges som rusmiddel, så kan det have ubehagelige følger for medicinske brugere.

Hvad hvis man bliver for skæv?

Hvis man alligevel er kommet til at tage for meget medicinsk cannabis, så skal man dog ikke blive nervøs. Det er nemlig helt og aldeles umuligt at overdosere på cannabis. Man kan højst få en overvældende følelse, og evt. kvalme og nervøsitet. Dette er ikke hensigtsmæssigt hvis man er medicinsk patient, men hvis man finder sig selv i denne tilstand, kan det anbefales at lægge sig i sin seng og tage nogle dybe vejrtrækninger med en kop the.