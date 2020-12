Dyrk cannabis med god samvittighed

Vidste du, at man faktisk godt må dyrke cannabis herhjemme på lovlig vis? Gennem de seneste mange år har vi jo mest hørt om, at nogle mennesker med hønsestrik og grønt havde haft gang i et lidt for kreativt drivhus og dyrket cannabis til euforiserende brug. Men i vores dage må man søge om tilladelse til at dyrke cannabis, hvis det vel at mærke er cannabis til medicinsk brug – og dyrkning finder sted under professionelle forhold.

En videnskab der kræver kendskab

Det er ikke så enkelt at dyrke cannabis, men har du fået lov, kan du få adgang til cannabisfrø på det frie marked. Der er blandt andet mulighed for at købe frø hos Royalqueenseeds, og her kan man også læse en grundig vejledning i, hvordan man dyrker disse planter.

Vil man dyrke cannabis, kan man søge om at komme ind under den såkaldte “Udviklingsordning”, hvor man kan lære dyrkningen at kende og opbygge de rammer, hvori der skal ske dyrkning i større stil.

Hanner og hunner

Mange planter kan både være hanner og hunner, men hos cannabis er der tale om såkaldte tvebosorter. det vil sige, at en cannabisplante enten er en han- eller hunplante. Og som i mange andre sammenhænge er det hunkønnet, der vurderes som værende mest tiltrækkende, så derfor tilstræber cannabisavlere så vidt muligt at fremavle hunplanter. En hunplante sætter de bedste topskud med blomster, som er dem, de gavnlige stoffer uddrages af. En hanplante har mest betydning som avlsplante, og bidrager ikke så meget til høsten af den virkningsfulde cannabis.

Man kan i dag købe frø, der enten er såkaldt naturlige frø, hvor man ikke ved, om et frø bliver til en han- eller hunplante, eller såkaldt feminiserede frø, hvor man ved, at der kommer en hunplante op, når frøet spirer.

CBD-olie udvindes af cannabis

Når det i de senere år er blevet interessant at dyrke cannabis kommercielt, skyldes det, at man på basis af planterne fremstiller CBD-olie, som af mange med kroniske smerter, stress og hudproblemer bruges som en form for naturmedicin. Det er dog ikke mere naturmedicin, end at cannabis som medicinsk middel er godkendt i mange lande. Californien var blandt de første, men siden er også Danmark og mange andre europæiske lande kommet til.

CBD-olie bruges for eksempel af sklerose-patienter, som kan få en muskelafslappende og smertestillende virkning ved at bruge olien. Det samme gælder kræftpatienter med kroniske smerter, og mennesker, der har psykisk uro på grund af stress m.v. Erfaringen viser også, at mennesker med hudproblemer som akne og eksem kan have glæde at at bruge CBD-olie.

Der er ingen tvivl om, at dyrkning af cannabis har en stor fremtid, for mennesker er altid interesserede i at udvikle nye terapier ud fra en velkendt viden. Og cannabis har været brugt af mennesket som afslappende og også euforiserende stof i årtusinder. CBD-olie har dog ingen euforiserende virkning overhovedet, så olien kan trygt bruges af folk, der kun er interesserede i den medicinske virkning af cannabis.