Dit kæledyr i centrum; har du husket dyrlægen?

Når man ejer et kæledyr, så bliver det ofte en integreret del af familien, og man vil derfor gerne sikre dyret de bedste vilkår i forbindelse med sygdom og behandling. Dyret er ikke bare et dyr men et familiemedlem, og det er derfor heller ikke uden betydning hvilken dyrlæge man vælger.

Dit kæledyr er fortjener en kyndig behandling, hvor der ikke gås på kompromis med tryghed og velvære.

Vores kæledyr afspejler os selv

Som hundeejer, katteejer eller ej af et helt andet dyr har man som regel en kærlighed til dyret som ikke er til at tage fejl af.

Vores kæledyr er ikke længere værktøjer til at hjælpe os igennem hverdagen, og vi tillægger dem derfor høj værdi i vores dagligdag. Dyrene er faktisk en del af os selv, og har dyrene det ikke godt, så har vi det heller ikke selv perfekt.

Hos Vetgruppen kender de til dyrenes plads i hjertet hos ejerne, og de giver derfor en behandling og en pleje, der reflektere deres indsigt i denne symbiose mellem mennesker og dyr.

En god oplevelse hænger ved

Hverken dyr eller mennesker ynder at gå til lægen, og der er altid en vis skræk eller ubehag forbundet med disse lægebesøg.

Skal man finde en dyrlæge i København, så er det en god idé at gøre sig nogle tanker om at skabe de tryggeste rammer for ens dyr. For eksempel kan en god løsning være at finde en dyrlæge i selve byen, så man ikke skal rejse flere timer med dyret i bur for at nå sin endelige destination.

Desuden kan det være en god idé at vælge en dyrlæge eller klinik der har døgnåbent, så man under sygdomsperioder eller længere behandlinger altid kan komme i kontakt med den pågældende læge og derved give sin kære dyr dit bedste vilkår for bedring.