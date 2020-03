Derfor er PayPal en sikker betalingsmetode hos online casinoer

I dag findes et hav af forskellige betalingsmetoder, når man lægger vejen forbi sit favorit online casino-sted.

Én af dem er betalingstjenesten PayPal. Her ser vi nærmere på fordelene ved netop den tjeneste og hvorfor mange online casinoer accepterer PayPal som udbetalingsmetode, når spillerne ønsker at hæve deres gevinster.

Kort om PayPal

Tjenesten blev stiftet tilbage i 1998, hvor de startede som en åben digital betalingsplatform, ligesom man kender tjenesten i dag. Den bliver brugt af næsten 200 millioner aktive kontoindehavere i skrivende stund.

PayPal findes på mere end 200 markeder over hele verden og løsningen giver brugerne mulighed for at modtage penge i over 100 forskellige valutaer, mens det er muligt at hæve penge i 56 valutaer.

Med en PayPal-konto kan kunderne derved nemt overføre penge fra deres computer eller gøre deres smartphone til en tegnebog ved at oplyse deres e-mail-adresse.

Når det gælder online casinoer, kan PayPal bruges til indskud på licenserede spillesteder i de lande, hvor de har fået licens. Dette er grunden til at nogle casinoer endnu ikke har introduceret tjenesten som betalingsmulighed.

Sådan bruger du PayPal på et online casino

Det er lige til at åbne en PayPal-konto. Du har kun brug for en gyldig e-mail-adresse. Herefter skal du forbinde din konto med din bank eller dit kreditkort. Der er nogle ting, som du skal huske, når det kommer til at bruge PayPal til at indbetale og hæve penge fra et online casinoer. Disse er:

Indskud og udbetaling

Alle casinoer med licens til PayPal accepterer indskud og udbetalinger fra registrerede brugere, men der kan være nogle ekstra betingelser. Eksempelvis kan nogle spilsteder muligvis kun give dig mulighed for at indbetale via PayPal, men de kan begrænse det beløb, som du kan trække ved hjælp af PayPal.

Andre vil bede dig om at bruge PayPal til udbetaling, hvis du brugte det som indbetalingsmetode. Hvordan kan det være, tænker du. Det handler ganske enkelt om at overholde love om hvidvaskning.

Minimumsindskud

Du bliver sandsynligvis bedt om at indbetale et minimumsindskud på eksempelvis 100 kroner, men der kan forekomme undtagelse nogle steder.

Lande, som accepterer PayPal

Det er ikke alle casinoer, der accepterer indskud eller udbetalinger via PayPal fra alle lande. Du kan bruge blandet andet bruge PayPal i Storbritannien, Sverige, Danmark, Australien, Portugal, Irland, Italien, Spanien og Tyskland.

Indbetalingsbonusser

Nogle spiludbydere giver indbetalingsbonus, når du bruger PayPal til at tanke din konto op med. Det kommer ofte i form af en procentdel af indbetalingen. Nogle PayPal-casinoer kræver, at du indbetaler ved hjælp af andre metoder end PayPal for at kvalificere dig til bonussen. Sørg for at læse bonusbetingelserne grundigt igennem, før du vælger din bankmetode.

Depositum

Nogle casinoer opkræver ikke noget for dine ind- og udbetalinger, men de vil muligvis pålægge et gebyr andre steder.

Sådan indbetaler du penge hos et PayPal-casino

Her er enkle trin, som du kan følge for at indbetale penge til din PayPal online casino-konto.

Registrer en PayPal-konto

Besøg det officielle PayPal-websted for at oprette en konto. Hvis du allerede har en konto, skal du springe over dette trin.

Registrer dig på et PayPal Casino

Vælg et casino, der accepterer PayPal, og fuldfør registreringsprocessen.

Vælg betalingsmulighed

Besøg casinoets betalingsside og vælg “PayPal” som din bankindstilling.

Indtast indbetalingsbeløbet

Vælg det beløb, du vil overføre, og tryk derefter på “Indskudsknappen”. Du bliver omdirigeret til en sikker, PayPal-hostet side.

Indtast dine PayPal-oplysninger

Udfyld dine PayPal-kontooplysninger, og klik på “Indsend”. Dit PayPal casino giver dig besked, når transaktionen er vellykket gennem en meddelelse eller e-mail.

Sådan udbetaler du hos et PayPal-casino

Når du ønsker at udbetale din gevinst, så kan du gøre det med disse simple trin:

Vælg PayPal som din udbetalingsmetode

Gå over til udbetalingssiden på PayPal-casinoet, og vælg det som din udbetalingsmetode.

Indtast beløbet

Angiv det beløb, du vil trække fra din konto og send.

Godkend tilbagetrækningen

Bekræft udbetalingen og tag en slapper, mens du venter på at dine penge vil lande på din PayPal-konto.

Hvorfor bruge PayPal kontra andre metoder?

Der er mange grunde til, at du bør skrive dig op hos et onlinecasino, der accepterer PayPal som betalingsmetode.

Let at opsætte

PayPal er meget hurtigt at opsætte og forbinde til din bank, som tidligere nævnt.

Solidt omdømme

PayPal har et godt ry i hele verden.

Sikkert

I forlængelse af det kan nævnes, at PayPal er én af de mest sikre betalingsmetoder i verden. Deres support overvåger for svindel og hacking 24/7. De løser også evt. tvister mellem køber og sælger.

Der er heller ingen personfølsomme oplysninger, som bliver delt med det pågældende online casino, når du benytter PayPal. De kender kun din e-mail-adresse.

Hurtigt

PayPal er en meget nem og hurtig betalingsmetode. Indbetalinger er øjeblikkelige, mens det tager mindre end 24 timer at udbetale til din konto.

Undgå transaktioner på kontoudtoget

Der vil ikke fremgå nogen spilleposter på dine kontoudtog, eftersom det hele ligger i PayPals tjeneste.