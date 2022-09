Den eneste VM betting guide du har brug for

Fra d. 20 November til d. 18 December i 2022 spilles VM i Qatar. Det bliver den absolut største fodbold begivenhed, fuld af spænding, overraskelser og helt sikkert formidabelt fodboldspil. Herunder får du en guide til de mest oplagte betting begivenheder undervejs i VM. Du kan spille på hvem der mon vinder hele VM, hvem der går videre fra grupperne, hvem der bliver topscorer og alt muligt andet spændende undervejs.

VM i 2022

Verdens Mesterskabet i fodbold bliver i 2022 afholdt i Qatar. 32 lande har kvalificeret sig til VM og deltager dermed i årets største fodbold begivenhed. Landene er ved lodtrækning fordelt i grupper af fire. De otte grupper kommer ud med en vinder af hver gruppe og et land mere, som begge går videre. Herefter begynder den rigtige spænding. Bukkene bliver skilt fra fårene og kan nu dyste for alvor.

VM bliver afholdt fra d. 20 November til d. 18 December i 2022 i Qatar. Først den 18 December vil spændingen være endeligt udløst og verden vil have et nyt land at kalde for verdens bedste i fodbold, fire år ud i fremtiden.

Du kan spille på VM på udenlandske betting sider såvel som på danske.

Favoritterne til at vinde VM

Alle 32 lande der har kvalificeret sig til at deltage i VM i Qatar i 2022, må siges at være mulige vinder af VM, men der er naturligvis lande som er større favoritter end andre. England, Brasilien, Frankrig, Spanien og Tyskland er de absolutte favoritter til at vinde VM i Qatar. Normalt ville Italien havde været selvskrevet på denne liste, men de nåede slet ikke med til VM i 2022.

Favoritterne til at blive topscore ved VM

Der er et hav af verdens bedste fodboldspillere samlet i Qatar til VM. Faktisk bliver det et stort show af verdens absolut bedste spillere, samlet på et enkelt sted, til årets absolut største fodbold begivenhed.

De største favoritter til at løbe med sejren som topscorer ved hele VM er Harry Kane, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Det er fem spillere som alle er helt exceptionelle og hamrende gode til at lave mål.

Sports betting for sjov og for at vinde, uanset hvad, så er det spændende at spille på hvem der mon bliver topscorer ved VM og i de enkelte grupper.

Topscorer i grupperne

Harry Kane, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er allerede tippet til at være favoritter til at vinde titlen som topscorer ved det samlede VM, så et gæt på hver af dem i deres gruppe, vil nok ikke være helt ved siden af.

Vinderne af de enkelte grupper

Gruppe A. Qatar, Ecuador, Senegal, Holland. I denne gruppe er der ikke en egentlig favorit, så det er svært at spå om, hvilket land der vinder i denne gruppe.

Gruppe B. England, Iran, USA, Wales. I denne gruppe ligger England. England er på forhånd tippet som en af de fem favoritter til at vinde det samlede VM, så mon ikke de også bliver vinderne i deres gruppe.

Gruppe C. Argentina, Saudi-Arabien, Mexico, Polen. Gruppe C indeholder ingen af de fem favoritter til at vinde VM. Alle stiller med gode hold og stærke spillere, så ethvert gæt vil være et valideret gæt.

Gruppe D. Frankrig, Australien, Danmark, Tunesien. Her finder vi ganske vist Danmark, men Danmark er ikke blandt de fem favoritter. Det er Frankrig derimod. Frankrig som vinder af gruppe D, ville være et temmelig velfunderet gæt.

Gruppe E. Spanien, Costa Rica, Tyskland, Japan. Her ligger Tyskland. Ikke alene er Tyskland blandt de fem favoritter til selve VM, de stiller med et rigtigt stærkt hold og de har en lang række af sejre bag sig. Tyskland som vinder af gruppe E, er nok ikke det værste gæt du kommer til at lave. Men i samme gruppe ligger Spanien, som også er en af de fem favoritter. Et gæt på Spanien som vinder af gruppe E, vil altså heller ikke være et tosset gæt. Under alle omstændigheder er gruppe E, nok den allermest spændende gruppe.

Gruppe F. Belgien, Canada, Marokko, Kroatien. Igen en gruppe hvor der ikke på forhånd er en ægte favorit. Fire hold, der alle har kvalificeret sig til VM og må formodes at stille med deres bedste holdopstilling, må også formodes at have lige gode chancer for at vinde deres gruppe.

Gruppe G. Brasilien, Serbien, Schweiz, Cameroun. Storfavoritten i Qatar 2022 er Brasilien. De fem favoritter til selve VM er alle tippet til at løbe med sejren, men Brasilien ligger lige lidt bedre, end de fire andre. At tippe Brasilien som vinder af gruppe G, er nok ikke helt hen i vejret.

Gruppe H. Portugal, Ghana, Uruguay, Sydkorea. I denne gruppe er der heller ingen af de fem favoritter. Her er igen fire hold fra fire lande, som alle har kvalificeret sig til at deltage i VM og som helt sikkert stiller med deres bedste hold. Alle fire lande har chance for at vinde gruppen, så ethvert gæt vil være et udmærket gæt.

Danmarks chancer for at vinde VM i Qatar

Selv om Danmark er nået lang ved både seneste EM og VM er de altså havnet i en svær gruppe. Gruppe D består af Frankrig, Australien, Danmark, og Tunesien. Frankrig er udråbt som en af de fem favoritter til at vinde hele VM. Dermed er det også meget sandsynligt at Frankrig går videre fra gruppen. Australien og Tunesien stiller med stærke hold og rigtigt gode spillere. Dog ser det umiddelbart ud som om Danmarks hold er lidt stærkere og klarer sig lidt bedre. Det er med andre ord ikke den nemmeste gruppe at komme videre fra, men heller ikke helt umuligt.