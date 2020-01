De første skridt mod en sundere livsstil

Drømmer du om en sundere livsstil, men ved ikke helt hvor du skal starte? I så fald er du endt det rigtige sted. Her guider vi til, hvad der er vigtigt for at opnår en sund livsstil, og hvordan du lettest kommer i mål med det. Så er der ikke nogen dårlige undskyldninger for ikke at komme i gang.

Spis rigtigt

Det første step mod en sundere livsstil er at kigge på, hvad du putter munden. Kosten har kæmpe betydning for din generelle sundhed – og er også omvendt synderen i forhold til mange livsstilssygdomme som for eksempel overvægt og diabetes. Derfor er det et rigtig godt sted at starte, når du skal ændre din livsstil til det sundere.

For at opnå en sund kost, er der både ting du skal gå efter at få meget af, og ting du så vidt muligt skal undgå. Du skal blandt andet spise så meget frugt og grønt som muligt – helst grove grøntsager, da nogle frugter indeholder meget sukker. Du skal spise fiberrige fuldkornsprodukter og få sundt fedt fra avocado, fed fisk og nødder. Omvendt skal du forsøge at undgå de sukkerholdige madvarer, hvidt brød og hvid pasta og alkohol. Hvis du efter bedste evne lever efter disse kostråd, vil det hurtigt bidrage til en sundere livsstil.

Træn dig sund

For at få en sund livsstil, kræver det også at du er aktiv. Nogle undersøgelser påpeger at det er nok at få pulsen op i 30 minutter om dagen – og det burde vi alle kunne klemme ind. Især hvis du forsøger at passe det ind i din hverdag, så du ikke føler at det bliver et projekt eller en tidsrøver. En af de nemmeste måder at gøre det på, er ved at skifte den daglige bil-, bus- eller togtur til arbejde ud med en cykeltur. Du kan eventuelt starte med at cykle et par gange om ugen, eller starte med at cykle til stationen. Du kan også vælge at tage trapperne, hver gang det er en mulighed – både på job og andre steder.

Er du mere ambitiøs omkring din aktive livsstil, er der selvfølgelig også andre muligheder. Du kan begynde at løbetræne, gå i fitnesscenter, starte til crossfit eller danse zumba. Det vigtigste er at du synes det er sjovt, for så er der større sandsynlighed for at du får det gjort.

Allier dig med andre

Det kan være udfordrende at komme i gang med en livsstilsændring – især hvis det er langt fra, hvordan man normalt har levet. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en eller flere, der også gerne vil i gang. Det kan både være kollegaer, familie, naboer eller venner. Når man er flere om det, er det nemmere at være motiveret, og man slipper for at være den eneste der siger nej tak til et ekstra stykke kage.

Når I er flere om det, kan I også lave små konkurrencer og udfordringer imellem jer – hvem tager cyklen flest gange på en uge? Hvem kan finde på den bedste sunde(re) dessert? Hvis I bare er en lille smule konkurrencemennesker, kan det hjælpe med at holde motivationen oppe.