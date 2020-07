Casino-hygge med vennerne: Det har du brug for

Det er altid sjovt med diverse temafester, og et populært tema der alligevel går manges næser forbi, er casino-temaet. Det bruges hyppigt i film, og det er noget der særligt passer til galla eller nytårsaften. Der er dog ikke nogen grund til, at du ikke skulle kunne lave den hyggeligste og sjoveste casino-aften hjemme i din stue, når du får besøg af dine venner.

Herunder vil vi kommer med de bedste råd til, hvordan du skaber den bedste casinoaften i dit hjem, så dine gæster vil være i tvivl om, hvorvidt de var på besøg hos dig eller på et stort casino i Las Vegas.

Ha’ styr på spillene

Du behøver naturligvis ikke investere i de store spilleborde fra casinoerne. Det ville være en dyr fornøjelse, og der ville helt sikkert heller ikke være plads til det. Det er dog let og økonomisk at lave din egen casinoaften, da du kun skal bruge ganske få redskaber. Mangler du regler til spillet, så kan du finde reglerne lige her hos https://www.casinoguide.dk.

Blackjack

Det populære casinospil kræver stort set ikke nogle rekvisitter. Du har brug for kortspil, og så har du brug for nogle ‘penge’ som folk kan spille for. Hvis du har nogle casino-chips, vil det være mest ideelt, men det er også muligt at bruge papirstykker eller rigtige mønter, hvis i bare skal bruge det som indsats. Ellers skal i ikke bruge mere til blackjack.

Roulette

Det er ikke alle, der kan skaffe et roulettehjul. Du kan nogle plastikmodeller ganske billigt på nettet, men hvis du ikke vil købe dette, så kan du også gøre det på en anden måde.

Du kan gå ind på Youtube og søge på roulette, og så vil der være mange forskellige klips, hvor der bliver spillet roulette i timevis.

I kan dermed bare forestille jer, at det er ‘jeres’ roulettehjul, og derefter placerer indsatserne som i nu har lyst til. Kort efter kan i se en dealer der spinner kuglen rundt på skærmen, og så vil i have resultatet kort efter.

Du kan købe en billig roulette-måtte med de forskellige tal, eller i kan tage et stort A4-papir og tegne felterne op. Det koster ikke noget.

Poker

Texas Hold’em hører i den grad til, når der skal afholdes casinoaften. Derfor bør du også sørge for, at det er muligt, at du og kammeraterne kan spille lidt poker. For at dette kan lade sig gøre, skal du blot bruge et sæt kort og nogle ‘chips’ som i kan bruge til at satse med. Når i har gjort dette, vil i være klar til at spille poker.

Ovenstående er de tre vigtigste spil på et casino, og de tre spil vil give mange timers underholdning i dit hjem.

Dresscode og snacks

Hvis det skal føles som en autentisk casinoaften, så er du nødt til at bede din venner om at iføre sig deres fines dress. Jakkesæt og slips eller måske en butterfly hører sig et casino til, og det vil give aftenen et ekstra pift.

Foruden tøjet er det også vigtigt, at du har sørget for lækkerier i form af snacks og drikkevarer. Det kan sagtens bare være, nødder, chips og øl, men du kan også peppe det lidt op med nogle lækre drinks, som hører sig et casino til, hvorfor ikke en Martini Dry?

Med ovenstående burde du være kampklar til at afholde den fedeste casinoaften for dig og dine venner.