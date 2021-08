Bring varme ind i din indretning

Kan du også mærke at vi så småt går de koldere måneder i møde? Som dagene langsomt bliver kortere, bliver tiden vi bruger indendørs i samme hastighed til mere og mere. Det fører ikke kun til flere timer under tæppet med en god film eller bog, men giver også anledning til ny inspiration, når det kommer til indretningen af hjemmet.

En gaspejs fra Luksusgaspejs.dk kombinerer moderne design med hygge, og tilbyder helt nye indretningsmuligheder til dig. Udover smukt design, som vil kunne imponere enhver gæst, er gaspejse også utroligt brugervenlige. De er både nemme at vedligeholde og gøre rent. Her slipper du for skorsten, brænde og langsom optænding, som ved en almindelig pejs. Den er også langt bedre for indeklimaet.

Både når det kommer til indendørs og udendørs gaspejse, findes der et hav af muligheder. Det er kun fantasien der sætter grænser. Udendørs kan du nemt og hurtigt rykke rundt på din havepejs, så den er nem at placere forskellige steder på terrassen og i haven. Du vil opleve at dine sommeraftener vil blive forlænget, og hyggen på terrassen ikke lige så hurtigt rykker ind.

Nemme monteringsmuligheder

Udover de smukke gaspejse og store sortiment, tilbyder Luksus Gaspejs dig også flere muligheder når det kommer til montering. De har fire monteringspakker både for ude og inde, alt efter behov og færdigheder.

Der er eksempelvis bronze-pakken, som er til dig der har hænderne godt skruet på, og selv ønsker at stå for monteringen. Hvorimod, ønsker du at kunne læne dig tilbage uden at skulle stå med besværet, så findes der guld-pakken. Ved denne klarer Luksus Pejs alt for dig. Det er altså ikke både smart, men også nemt at få en gaspejs.

Hvordan fungerer gaspejsen?

Som beskrevet tidligere, er gaspejsen bedre for dit indeklima, men også meget brugervenlige. Du kan nemlig helt selv styre din gaspejs og dens flammer, ved hjælp af en app eller fjernbetjening – så bliver det da ikke meget nemmere!

Særligt når det kommer til moderne boliger og bygninger, fungerer gaspejsen ekstra godt. Da den har sit eget kredsløb med ilttilførsel, vil det automatiske indeklima i de nyere boliger, ikke påvirke dens optimale forbrændingsevne.

Det er muligt at tilslutte gaspejsen til både bygas, naturgas og en gasflaske. Vælger man sidste mulighed, skal man ikke være nervøs for om det er skadeligt at holde en gasflaske indenfor. Man kan nemlig sagtens holde en gasflaske på 11kg indendørs, uden det er skadeligt, og hvor den er nem at gemme væk.

Luksus Gaspejs har, udover et sortiment som tilbyder langt de fleste gaspejse der fåes på markedet, også Damarks største showroom. Det er derfor nemt og ligetil at få inspiration ved en tur gennem showroomet. Er man dog mere til besøg fra eksperter, så står deres team af professionelle håndværkere, montører og indretningsarkitekter også klar til at hjælpe dig