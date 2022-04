Bliv klar til årets sommerens sportsbegivenheder

Sommeren nærmer sig langsom, og med den kommer det gode vejr, lyse nætter og ferier. For mange betyder sommeren dog også, at det er tid til de klassiske sommer sportsbegivenheder. Her er det specielt cykelløbene som Giro d’Italia og Tour de France som mange tænker på, og lyden af dem er lyden af sommer. Hvem har ikke tilbragt et eftermiddag i juli på sofaen i skyggen, mens en bjergetape kører i baggrunden. Læs videre for at lære mere om sommerens sportsbegivenheder og om, hvordan du bliver klar til dem.

Giro d’Italia

Sommerens første cykelløb er klassikeren Giro d’Italia. Det er her, hvor de store favoritter kan teste formen inden det går løs til Tour de France i juli og her, hvor holdene kan skyde sæsonen godt i gang. Giroen er kendt for at være et benhårdt løb, hvor der er fart på og massere af spænding. Så sæt dig godt til rette og nyd cykelløb i højeste klasse. Du kan også finde en oversigt over giro d’italia odds og finde ud af, hvem favoritterne til dette års første Grand Tour er. Bliver det columbianeren Egan Banal eller den rutinerede britte Simon Yates, der kører med den lyserøde førertrøje? Hvis du er typen der foretrækker en skiferie til Italien, men stadig vil opleve løbet, kan du også finde ud af, hvor etaperne bliver kørt og stille dig et sted på ruten og heppe.

Tour de France

Udover Giroen er sommerens helt store cykelløb selvfølgelig Tour de France. Det er er løbet de fleste kender, selv hvis de ikke går op i cykelsport. I år er et helt specielt år, fordi løbet skydes i gang i København med en spektakulær enkeltstart gennem hovedstadens gader. Der er derfor gode muligheder for at opleve det legendariske cykelløb helt tæt på, og hvis du vil, kan du også følge rytterne på de to efterfølgende etaper på Sjælland, Fyn og Jylland. Tour de France er løbet, hvor de helt store navne konkurrerer om den eftertragtede gule førertrøje, og der er også et par danske navne blandt favoritterne. Så find din bedste klaphat frem, og nyd sommeren og den gode cykel stemning i landets gader.

Wimbledon

Hvis du ikke er til cykelløb er der heldigvis også massere af andre spændende sportsbegivenheder at følge med i. En af de helt store er årets Wimbledon, der traditionen tro afholdes i London. Tennisturneringen er lig med sol, champagne og jordbær, og er et sted, hvor både sportsstjerner og andre kendte dukker op for at følge med i begivenhederne. Store stjerner som Serena Williams og Roger Federer kommer også på banen.