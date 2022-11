Betting på andet end sport

Mange mennesker tror fejlagtigt at betting og odds kun er noget der har med sport og især fodbold at gøre. Sådan forholder det sig imidlertid slet ikke. Jo, der er rig mulighed for sports betting, men der er faktisk også mulighed for at gætte og spille på alt muligt andet.

En af de helt store betting muligheder, i hvert fald i Danmark, er Dronningens Nytårstale. Her handler det om at gætte på hvad Dronningen mon tager op i sin tale, hvilket vi jo alle sammen er spændte på, hvert eneste år.

Vild med dans er også gået hen og blevet hot på de danske betting sider.

Både Dronningens Nytårstale og vild med dans er begivenheder du kan spille på, men der er også mange andre, som ikke har ret meget med sports betting at gøre.

Betting på sport

Betting på sport er naturligvis stadig en meget stor del af Betting sidernes tilbud. Især fodbold, både dansk, engelsk og alle ligaerne, er det der bliver spillet mest på. Andre sportsgrene er lidt mere sæsonbetinget, men er stadig en stor del af indholdet. Faktisk findes der ikke ret mange sportsgrene, som du ikke kan finde odds på.

Er din yndlingssport fodbold eller tennis, så kan du helt sikkert finde nogen interessante odds på en hvilken som helst betting side. Er du mere til vandpolo eller en anden af de smallere sportsgrene, så kan det godt være du skal finde en niche side, som har den slags sportsgrene på programmet.

Betting på Dronningens Nytårstale

Der er allerede gode odds dronningens nytårstale og stor spænding om hvad den mon kan handle om i 2022. Sidste år var Dronningens Nytårstale ikke så kontroversiel, som den ind i mellem har været.

Dronningen blander sig generelt ikke i politik og i følsomme kriser i samfundet. Alligevel har hun før nævnt emner som arbejdsløshed, sundhedsvæsenet og andre følsomme emner. Hun har også påtalt hvordan vi i Danmark bør behandle mennesker i nød.

Tiden op mod nytår er altid spændende, hvilket tydeligt kan ses på betting siderne, både i forhold til Dronningens traditionsrige Nytårstale, men også i forhold til alle mulige andre ting.

Du har mulighed for at gætte med, på hvad dronningen mon medtager i dette års tale, på mange af de danske betting sider.

Betting på vild med dans

Vild med dans er et tv show som har kørt i flere år og som sjovt nok bliver ved med at være populært. Faktisk er vild med dans blevet så populært at du nu kan spille på det på en lang række spillesider.

Du kan gætte på hvem der vinder. Det er det de fleste spiller på, når det handler om vild med dans. Men, faktisk har du mange andre muligheder, ud over kun at gætte på hvem der vinder hele konkurrencen. Du kan gætte på hvor langt et bestemt par mon når, hvem der først går ud og alt muligt andet spændende. Efter hvert afsnit kommer der desuden ofte helt nye odds, som kan være endnu mere spændende.

Betting giver ekstra underholdning

Sports betting handlede oprindeligt kun om sport. I dag har betting bredt sig ud, til stort set alt hvad der kan gættes på.

Årsagen til at betting er så udbredt skal nok findes tilbage i sports betting.

Når du står på sidelinjen til en fodboldkamp, ligegyldigt på hvilket plan, er det svært ikke at gætte med på hvem der mon vinder. Det giver ekstra underholdning og ekstra spænding at gætte på hvem der vinder.

Det samme gør sig gældende med Dronningens nytårstale og med vild med dans. Spændingen er der i forvejen, men det selv at gætte med øger spændingen og dermed også selve underholdningen.