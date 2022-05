Aktiemarkedets oprindelse – Kort fortalt

Aktierne kan være vigtige for virksomhedernes aktiviteter – og specielt for mange store virksomheder, som har mulighed for at vokse og udvikle sig på grund af den finansieringskilde, som aktierne åbner for. Aktierne og børsen ikke altid eksisteret, selvom konceptet har været omkring længere, end man måske tror. Dog er det meget svært at fastsætte, hvornår præcis konceptet blev etableret!

Vil du gerne have lidt ekstra plads i din privatøkonomi og overvejer, om du skal begynde at investere, kan du i denne artikel læse lidt mere om aktiemarkedets og dets oprindelse! Og har du brug for tips til, hvordan du kommer i gang, har vi også skrevet en artikel om dette her.

Aktien blev vigtig

Der er ingen tvivl om, at konceptet om aktiehandlen udviklede sig meget tilbage i tiden, hvor koloniseringen startede. Pludselig var der et større behov for kapital, idet vores verden udviklede sig på kryds og tværs af landegrænserne og folk søgte investeringer til præcis dette.

Det er svært at sige, hvornår handlen med aktier startede, fordi der ikke har været et sted, hvor handlen fandt sted og derfor kunne spores – I hvert fald indtil byen Brugge fandt sin plads i aktiehandlen.

Børsen kom til live

En belgisk by med navnet Brugge blev den første by, som kan minde om det, vi i dag kender som Børsen. Det blev nemlig byen hvortil folk fra både syd og nord Europa kom rejsende for at handle med hinanden og for at lave investeringer.

Navnet “Børsen” er ikke en tilfældighed. Fra 1300-tallet og frem til 1500-tallet var der nemlig en familie, som hed Beurze. Denne familie var meget iøjnefaldende i byen Brugge, hvor familien bestyrede en kendt kro, som familien sammen havde ejet i flere generationer.

Kroen var placeret således, at det var nemt for de handlende, der kom til byen, at slå sig ned på denne kro. Kroen hed “Ter Buerse” og blev til sidst centrum for handlen i byen Brugge. Denne kro var starten på Børsen, og flere byer efterlignede byen Brugges idé om et markedscentrum.

Børsen som vi kender den

Efter kroen ”Ter Buerse” blev markedscentrum og startede idéen om et markedscentrum for aktiehandel, blev en bygning opført i 1531 med henblik på kun dette. Det var den første bygning, som blev opført kun med det formål. Bygningen blev etableret i Antwerpen i Belgien og blev kaldt Den Nye Børs, idet Den Gamle Børs stadig fungerede som markedscentrum frem til 1533 – selvom bygningen ikke i første omgang blev etableret med tanke på aktiehandel.

Ganske enkelt var behovet for et aktiemarkedscentrum et nyt behov, som opstod – og der var ingen tvivl om, at behovet var kommet for at blive.

Aktiemarkedet nu til dags

Siden dengang er der sket utrolig meget på aktiemarkedet. Ikke nok med at der findes forskellige børser hele verden rundt, der handles nu også med aktier online fremfor fysisk. Hvis du er interesseret i at vide mere om aktier og investeringer, kan du klik for at læse mere. Der er dog ingen tvivl om, at digitaliserings-alderen i sandhed giver aktiemarkedet mulighed for at blomstrer endnu mere end det hidtil har gjort, idet folk ikke længere behøver at være fysisk til stede for at kunne lave en investering.