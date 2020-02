Advokatkontor går forrest med digitaliseringen

Digitaliseringen har de seneste år virkelig taget fart i Danmark såvel som i resten af verden. De fleste ydelser og services er nu ét enkelt klik væk, og vi kan foretager et hav af køb samt få rådgivning hjemme fra sofaen. Også advokathjælp kan fås digitalt, hvilket kan være en kæmpe aflastning i en hektisk og travl hverdag.

Men hvad er fordele egentlig ved et digitalt advokatkontor?

Tidsbesparende og nemt

Generelt vælger vi e-handel og digitale tiltag fremfor fysiske butikker og services, fordi vi synes det er nemmere og mere ligetil. Bestiller vi vores dagligvarer digitalt og får dem bragt til døren, så kan vi gøre dette på vej hjem fra arbejd eller imens vi laver aftensmad. Vi behøver således ikke sætte ekstra tid af til det eller stå og spilde vores dyrebare tid i en kø ved kassen.

Hos NEMADVOKAT har de fået øjnene op for denne tendens, og de har valgt at udvikle et digitalt advokatkontor, hvor man som kunde kan oprette en sag digitalt, have en korrespondance med sin advokat online samt få alle sine dokumenter vedrørende den pågældende sag samlet i en online database, hvor man har adgang til den, når man vil.

Juridiske anliggender kan være en snørklet og tidskrævende affære, og en digital advokat kan være med til at spare dig for en stor mængde tid og stress forbundet med en sag.

Juridisk rådgivning i øjenhøjde

Ved at benytte en digital boligadvokat, i forbindelse med et boligkøb eksempelvis, kan man oprette kontakten og påbegynde sagen indenfor få minutter. Kontakten til en kompetent advokat er potentielt ét enkelt klik væk, hvilket også betyder at priserne kan holdes nede.

En digital boligadvokat kan holde priserne for sine juridiske ydelser nede, da udgifter til lokaler og lignende er mindre.

Desuden betyder den digitale korrespondance at man som kunde kan få et bedre indblik i sin pågældende sag og faktisk være med i øjenhøjde.

Generelt har man nemmere adgang til dokumenter som vedrører ens sag, og via en sikker, digital database kan man altid følge med i processen og se hvor langt sagen er i behandlingen. På den måde bliver man selv en aktiv del i sagen, og man kan på en god og overskuelig måde lære at forstå en sags elementer trin for trin.

En digital advokat er således den rette løsning for den travle person, som gerne vil undgå trivielle venteværelser og rodede ringbind.