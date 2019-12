5 gode råd hvis du vil starte din egen virksomhed?

Har du iværksætterdrømme? Der er meget du skal have styr på, hvis du går og drømmer om at starte en virksomhed og blive din egen chef. Vi ved, at der er rigtigt mange forskellige aspekter, sikkert også nogle som du ikke har tænkt på, som du skal have styr på, inden du opretter et DVR nr. og begynder at ansætte medarbejdere. Vi giver dig her 5 gode råd, som du kan tage med dig videre i din jagt på drømmen.

Tro på dig selv, sådan kommer du langt

Hvis du har ideen, er det kun troen på dig selv der holder dig tilbage fra at få succes. Ofte kan det virke overvældende og skræmmende at skulle springe ud som iværksætter, men hvis du kan se et hul i markedet, og virkeligt er tændt på ideen om at udfylde det, så er der kun en vej.

Er du ung og studerende, eller har du stadig ikke fået så mange forpligtelser i form af hus, børn og bil, så er det et rigtigt godt tidspunkt at begynde. Her har du nemlig ikke så meget at miste endnu, og konsekvenserne vil ikke være så altomfattende.

Mange tror, at de skal have helt styr på alle aspekter af deres virksomhed, inden de går i luften, men det behøver du ikke nødvendigvis. Så længe du har basics i orden, kan du lige så godt gå i gang i dag, som du kan vente en uge. Og hvis du vil bruge sociale medier og internettet aktivt i din markedsføring, kan du godt regne med, at der kommer til at gå nogle uger, før du kan se effekten af dine reklamer alligevel.

Du skal være fortrolig med din computer

Du kommer ikke udenom at have helt styr på computeren og dens programmer. Rigtigt meget af din arbejdstid kommer nemlig til at handle om at registrere kunder, tilbud og andet skriftligt materiale, så du kan dokumentere det nødvendige til revisoren, kunderne og eventuelle medarbejdere.

Derfor er det rigtigt vigtigt at få styr på, hvilke programmer du skal bruge, når du starter din virksomhed. Du kan også overveje, hvor og hvordan du vil gemme de nødvendige dokumenter, og hvilken struktur dine filer skal have. Kan du se, at du løber ind i udfordringer, når det kommer til din tekniske viden, kan du med fordel tage kurser i programmerne. Du kan for eksempel tage kurser i alle Microsofts programmer hos peoplenet, hvor der er mulighed for at tage undervisning individuelt og som gruppekurser.

Har du styr på lokaler og inventar?

Du skal også undersøge, hvad det koster at leje lokaler, og undersøge om der er specielle krav til den type virksomhed, som du ønsker at starte.

Du skal også have noget inventar, som borde, stole og elektronik. Og selvom du måske tænker, at du kan nøjes, med det gamle skrivebord du har stående nede i kælderen, kan det godt være, at du må ændre kurs. Planlægger du for eksempel, at dine kunder skal til møder på kontoret, er det vigtigt, at de oplever dig som værende professionel.

Når det kommer til inventar, skal du også overveje, om du har et behov for specielle skabe og borde. Hos Alfa-omega kan du få alt til laboratorier, klinikker og lægehuse.