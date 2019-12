3 tips til at finde det bedste kviklån

Der ses en vild vækst i kviklån iblandt danskerne. Det er i dag meget nemt at foretage lån for at få opfyldt sine vildeste drømme, om det er en rejse, gave eller ny bolig, hvor der er plads til hele familien. Det kan være svært at stå for fristelsen, særligt når det er så nemt.

Hele 358.000 gange blev der i 2018 udstedt et kviklån til en dansk forbruger. Det er en stigning på hele 78 procent i forhold til 2017 og en fordobling på bare to år. Bankerne har lukket kassen for de helt normale danskere og det er ikke nemt igennem der, at foretage lån. Kviklån er forståeligt nok blevet et populært valg af lån blandt danskere i pengenød de seneste år.

1 Skab overblik over din privatøkonomi

Før du foretaget et lån, kan det være en god ide at skabe sig et overblik over sin privatøkonomi. Der er talte om lånte penge, som man skal sikre sig, man kan betale tilbage. Lige meget om du er rig eller fattig, eller som de fleste danskere, et sted midt imellem, så er det vigtigt at få skabt et overblik over dine indtægter og udgifter. Først når du har et overblik, kan du videre planlægge dine lånemuligheder. Et online kviklån er nemlig langt nemmere at tilgå end andre lån. Hvis man skulle igennem en bank, ville de på samme måde gennemgå din økonomi, men chancen for, at man ikke ville blive godkendt, er langt højere.

2 Find et lån der matcher din økonomi

Tænk over hvem du låner pengene af og vær omhyggelig med at tjekke renter og andre vigtige faktorer, før du skriver under på lånet. Det er nemt på nettet at låne penge hvor som helst, men det er vigtigt at tjekke gyldigheden af udbyderne. Flere sider er oprettet på baggrund af kviklåns popularitet, her er de mange udbydere samlet nemt og overskuelig. Besøg eventuelt kviklånguiden for en kviklån oversigt. Undersøg långiveren og læs det med småt. Det er en jungle, men flere sider har skabt et overblik online, så det er langt nemmere at finde det bedste kviklån.

3 Tænk over, hvad du bruger pengene på

Inden du logger ind med dit NemID og godkender kviklånsaftalen, så overvej lige en ekstra gang, hvad du har i tankerne at bruge pengene på. Der åbner sig lige pludselig langt flere spændende muligheder for en, når man står med så mange penge imellem hænderne. Man låner ofte pengene af en specifik grund og det er vigtigt, at man hermed holder fast på dette. Måske du har fået overskud til det helt store boligprojekt, hvilket alle ved ikke er helt billigt. Det skal både betales håndværkere, møbler og meget mere. regningen til det nye køkken skal måske betales og de sidste ting skal indkøbes. Barstole i træ eller metal er noget af det inventar du skal bruge til boligen og udgifterne hober sig hurtigt op. Ingen dømmer, hvis man ved middagen snakker om finansieringen af husets nye look, for de færreste har den mængde penge læggende på kontoen.