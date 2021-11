3 måder du kan motivere dig selv til at komme i gang med fitness

Vi er så småt ved at være over coronapandemien, og der har måske sat sig et par ekstra kilo på sidebenene. Du var ellers lige ved at have opbygget nogle gode rutiner i forhold til din træning, og du var begyndt at komme kontinuerligt afsted. Men det ødelage corona altså, og du har derfor svært ved at finde motivationen igen. Det er som om, at den er helt væk. Derfor har vi lavet en lille liste med ting, som kan hjælpe dig med at finde motivationen igen og på den måde komme i gang med træningen igen.

Gør det til din livsstil

Gør træning til hele dit liv. Det lyder ekstremt, men vi foreslår at tage en personlig træner uddannelse. Ved at gøre dette hjælper du ikke bare dig selv, du hjælper også andre. Det vil være med til at motivere dig endnu mere, og du vil gøre alt for, at du selv står som et skarpt og godt eksempel for dine klienter. Derudover vil du finde ud af, at træning ikke bare er træning. Det er meget mere. Det er vaner, planlægning, kost og meget meget mere. Og så at få penge for at træne? Det lyder da ikke helt tosset, hvis du spørger os.

Tag en ven under armen

Gør det med en ven. Hvis du ikke kan finde motivationen selv, så find den ved hjælp af andre. Der er sikkert en af dine venner, som står i samme situation som dig. Af den grund er det oplagt, at i får motiveret hinanden. Det betyder også lidt mere, hvis man har aftalt et tidspunkt med en anden. Så føler man sig mere forpligtet, og man er ikke lige så tilbøjelig til at sige “nå pyt med at jeg ikke kommer afsted i dag. Det betyder alligevel ikke noget” – jo det gør det nemlige lige nøjagtigt. For hvis du ikke kan kan tage dig sammen, så får det også en negativt effekt på din ven, og det vil du jo ikke have.

Sæt nogle mål

Det ligger lidt i forlængelse af den med vennen, men sæt dig nogle mål. Det er altid godt at have noget at arbejde hen mod. Det kan være, at du vil sætte PR i en bestemt øvelse, eller at du vil kunne lave en muscle up inden en bestemt dato. Det betyder ikke så meget hvad det er, og det behøver ikke være store mål.

Vi håber, at disse tre råd eller muligheder kan hjælpe dig med at finde motivationen igen.