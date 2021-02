3 budget-venlige retter som er enormt lækre

De fleste mennesker har sikkert på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet, at det har været lidt svært i en periode at få pengene til at slå til, til hele måneden. Derfor har de fleste da sikkert også prøvet, at menuen har stået på noget så kedelige som spaghetti med ketchup sidst på måneden, men faktisk kan du sagtens spise nogle langt lækrere retter, som ikke koster særligt meget pr. portion.

Hvis du vil have inspiration til, hvilke retter du kan spise for næsten ingen penge, så læs endeligt med herunder.

1. Risengrød

Denne ret forbinder mange sikkert med jul, men faktisk så er risengrød en ret, som du sagtens kan spise hele året rundt. Udover det selvfølgelig smager super godt, så er det også en ret, som er enormt billigt at lave. Du skal nemlig bruge ganske få ingredienser til risengrød, hvormed det ikke er særligt dyrt at handle ind til.

Dertil så har du også til mange portioner risengrød i én pakke grødris, hvormed du faktisk kan bespise mange mennesker for ganske få penge. Snup derfor en dejlig portion risengrød, næste gang du vil forkæle dig selv med en god og billig ret.

2. Supper i forskellige afskygninger

En anden billig, men utrolig lækker type mad, er suppe. Supper kan være utroligt alsidige, hvormed du helt sikkert kan lave én, som falder i lige nøjagtig din smag. Generelt er supper ofte lavet på grøntsager, fond og måske en smule fløde, hvormed du altså heller ikke behøver at handle kæmpe stort ind for at få et mættende måltid.

Et rigtig godt tip til, hvordan du kan spare endnu flere penge ved at lave en god supper, er, at du gemmer dine grøntsagsrester i en pose i fryseren, når du har skæret grøntsager ud. På denne måde kan du lave en god grøntsagsfond på de rester, som du alligevel ville have smidt ud. Denne metode er dermed god for både din pengepung og for miljøet.

3. Kød indbagt i butterdej

Nogle af de ingredienser, som ofte er nogle af de dyreste varer i din indkøbskurv, er kød. Medmindre du er klar til at blive vegetar, så er det altså en god ide at lede efter de bedste tilbud på kød, når du handler, og så må du planlægge en ret efter, hvad der er på tilbud.

Dette kan naturligvis være lidt svært, men i denne ret kan du altså bruge næsten en hvilken som helst type af kød. Du skal nemlig blot tilberede kødet, hvorefter du så smider det ind i en rulle butterdej sammen med det, som du har liggende. Det kan f.eks. være lidt grønt eller noget ost.

Det bager du så i ovnen og vupti – så har du en lækker og billig ret på rekord tid.